Correus llança 44.000 exemplars d'una emissió filatèlica dedicada al refugi de Juclar (Andorra)

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 5 (EUROPA PRESS)
Correus ha posat en circulació amb un tiratge de 44.000 exemplars una nova emissió filatèlica de la sèrie 'Paisatges' dedicada al refugi de Juclar, "un dels enclavaments d'alta muntanya més representatius d'Andorra i símbol de la llarga tradició excursionista del Principat".
Amb aquesta emissió, la companyia "posa en valor el paper dels refugis de muntanya com a espais d'acollida, descans i solidaritat entre excursionistes", ha informat aquest dilluns Correus en un comunicat.
La nova emissió es pot adquirir a l'oficina de Correus d'Andorra la Vella (Andorra), a través de Correos Market o contactant amb l'atenció al client de la companyia.