Correus dedica un segell als 'Petits Cantors' d'Andorra

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 10 (EUROPA PRESS)
Correus ha posat en circulació una nova emissió de la sèrie 'Nadal' dedicada als 'Petits Cantors' d'Andorra, informa en un comunicat aquest dimarts.
L'empresa ha explicat que es tracta d'una de les agrupacions corals infantils més emblemàtiques del país i "protagonista d'una de les tradicions més representatives de les celebracions de Nadal a Andorra.
Ha afegit que amb aquesta emissió, "continua difonent a través de la filatèlia algunes de les tradicions i manifestacions culturals més representatives d'Andorra".