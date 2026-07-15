El Coreper aprova per unanimitat l'acord d'associació entre Andorra i la UE

El text té naturalesa mixta i l'hauran de ratificar els 27 parlaments dels estats membres
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 15 (EUROPA PRESS)
El Coreper, format pels representants permanents dels estats membres de la Unió Europea, ha aconseguit aquest dimecres la unanimitat necessària per aprovar l'acord d'associació amb Andorra i San Marino.
Segons ha informat el Govern andorrà en un comunicat, l'organisme també ha decidit que el text té naturalesa mixta i s'ha donat llum verda perquè el Consell de la UE pugui aprovar pròximament la decisió de signatura.
La unanimitat ha arribat després de més de dos anys de revisió del text de l'acord per part del Consell de la UE, que va rebre el document l'abril del 2024.
El cap de govern, Xavier Espot, en unes declaracions davant els mitjans de comunicació ha afirmat que aquest dia suposa "una fita important i un pas important" d'una llarga negociació de l'acord.
S'OBRE LA FASE DE RATIFICACIÓ
La decisió del Coreper contribueix a desencallar el procés i representa un avenç important cap a la signatura de l'acord, ja que permet donar el text per tancat i obrir la fase de ratificació.
Que l'acord sigui mixt vol dir que inclou àmbits en què els estats membres mantenen competències pròpies que no han transferit completament a la UE, tot i que siguin àmbits molt minoritaris, assenyala el Govern andorrà.
Aquesta qualificació no altera el contingut del text, però sí el procediment de signatura i ratificació, que implicarà els 27 estats membres, a més de la UE, Andorra i San Marino, cosa que es podria produir el pròxim mes de setembre.
SEGÜENTS PASSOS
Un cop feta la signatura, el text quedarà totalment tancat i s'iniciarà la fase de ratificació que, en tractar-se d'un acord mixt, requerirà l'aprovació del Parlament Europeu i, en paral·lel, dels parlaments dels 27 estats membres.
Com que el text està estabilitzat, els diferents parlaments hi poden votar a favor o en contra, però no tenen possibilitat d'introduir-hi esmenes, garanteix l'executiu.
PROCEDIMENT A ANDORRA
Quant al procediment a Andorra, Espot ha recordat que un cop l'acord s'hagi aprovat pel Parlament Europeu (després de la signatura), l'executiu convocarà el referèndum consultiu.
Només en cas que aquest referèndum sigui favorable, l'acord serà sotmès al Consell General (Parlament) per a la ratificació, que requerirà una majoria qualificada de dues terceres parts.
Sense la ratificació l'acord no es podria aplicar al Principat.
LA UE TÉ EL TEXT DES DE L'ABRIL DEL 2024
El Consell de la UE disposa del text des de l'abril del 2024, fins aleshores l'acord es va negociar entre 2015 i desembre del 2023.
Un cop tancats els acords, durant els primers mesos del 2024 les parts negociadores d'Andorra, San Marino i la Comissió Europea van dur a terme una revisió jurídica abans de traslladar-lo al Consell de la UE l'abril d'aquest any.