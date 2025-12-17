El copríncep d'Andorra destaca la diplomàcia andorrana en la lluita per la pau al món

Josep-Lluís Serrano Pentinat celebra la seva primera recepció nadalenca al poble andorrà
LA SEU D'URGELL (LLEIDA) 17 (EUROPA PRESS)
El bisbe de la Seu d'Urgell (Lleida) i copríncep episcopal d'Andorra, Josep-Lluís Serrano Pentinat, ha destacat la tasca diplomàtica desenvolupada pel Principat al llarg de la seva història i considera que pot ser d'utilitat per lluitar per la pau al món.
Segons ha manifestat en el discurs que ha pronunciat durant la seva primera recepció de Nadal al poble andorrà al palau episcopal de la Seu d'Urgell, els andorrans i andorranes són "un actor favorable" al desenvolupament i a la pau al món, al respecte al dret internacional i a la cooperació entre nacions.
Serrano ha assenyalat que Andorra ha desenvolupat la seva diplomàcia establint, mantenint i impulsant relacions amb altres estats i actors internacionals, la qual cosa li ha permès aconseguir una "creixent rellevància" promovent la seva cultura, valors i polítiques.
Igualment, ha indicat que Andorra vol continuar caminant amb la comunitat internacional "com l'estel de Nadal que il·luminava els pastors" i ser cada dia més un espai de prosperitat i de pau que no deixi ningú enrere en un món on cada dia hi ha mes conflictes bèl·lics oberts.
Segons el copríncep episcopal, a mesura que els problemes globals es resolguin, la col·laboració i la diplomàcia multilateral seran "més necessàries" per abordar desafiaments com el canvi climàtic, la migració forçada i la seguretat cibernètica.
Des del seu punt de vista caldrà capacitat d'adaptació a les noves realitats i treballar "amb un esperit de cooperació", fomentant l'educació inclusiva i l'entesa intercultural per avançar cap a un món més pacífic i col·laborador.
Serrano s'ha volgut fer seves les consignes del papa Lleó XIV per ser "actors d'una pau desarmant i desarmada", que no estigui basada en amenaces, ni armes però que sigui capaç de resoldre els conflictes i generar confiança mútua.
AGRAÏMENT
El bisbe d'Urgell també agraït l'acollida del poble andorrà i de les seves institucions i ha explicat que en els actes, trobades i esdeveniments civils i eclesiàstics en què ha participat li han manifestat "afecte i adhesió al coprincipat" amb generositat i alegria.
Igualment, ha deixat clara la voluntat de servir amb "respecte institucional" i acompanyar la comunitat nacional i les seves institucions per exercir la missió que la Constitució li atorga per al bé comú i per a la sobirania del poble andorrà juntament amb el copríncep francès.