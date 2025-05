Un conveni permetrà als residents a Andorra accedir als serveis socials de l'ONCE

L'acord també permet la venda de la loteria de l'entitat espanyola al Principat

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 7 (EUROPA PRESS)

El Govern d'Andorra i l'ONCE han formalitzat aquest dimecres un acord de col·laboració que permet a les persona cegues o amb discapacitat visual greu resident al país accedir a l'atenció social que ofereix l'organització espanyola.

El cap de Govern andorrà, Xavier Espot, ha afirmat que es tracta d'una fita "fonamental" per a la inclusió i la igualtat d'oportunitats al Principat, informa l'executiu en un comunicat.

Per la seva banda, el director general de l'ONCE, Ángel Sánchez, ha destacat que és "un pas molt important" per ampliar les prestacions socials als ciutadans d'Andorra i ajudar a millorar les condicions de vida de les persones cegues o amb baixa visió.

El compromís es recull en dos convenis diferents: d'una banda el signat amb el ministeri d'Assumptes Socials, que contempla la col·laboració en la part social, i de l'altra, el conveni amb el Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ), que se centra en les condicions de comercialització dels productes de loteria de l'ONCE.

Quant a les prestacions socials per a persones cegues o amb discapacitat visual greu, el document preveu que siguin accessibles per als andorrans i els residents al país per un mínim de tres anys, així com els menors que es troben al país, en les mateixes condicions que l'ONCE presta als seus afiliats a Espanya.

PRESTACIONS

Concretament, els beneficiaris podran disposar d'atenció educativa, rehabilitació, instrucció en Braille i tiflotecnologia o suport a l'ocupació, a més de tenir accés a material per adaptar els llocs de treball o lliurament de gossos guia.

D'altra banda, la Fundació ONCE Baixa Visió atendrà aquelles persones que, encara que no compleixin els requisits de ceguesa total o discapacitat visual greu, tinguin una baixa visió i disposin d'una discapacitat visual igual o superior al 33%, sense incloure factors socials, acreditada per la Conava (l'organisme de valoració andorrà).

Finalment, en l'àmbit de la formació i l'assessorament, el Govern podrà accedir, per exemple, a la formació de professionals, assessorament tècnic sobre la legislació en matèria de discapacitat i a l'orientació sobre accessibilitat de les pàgines web de l'executiu.

COSTOS

El cost d'aquesta atenció social es fixa en el 9,5% de les vendes realitzades per l'ONCE al Principat, per la qual cosa l'entitat espanyola farà una liquidació anual a Andorra d'un 9,5% sobre les quantitats obtingudes de la venda dels productes de l'ONCE al territori durant l'any anterior, i així cobrir les despeses de l'atenció social.

En el marc d'aquest conveni, l'ONCE està autoritzada a comercialitzar i vendre els mateixos productes que a Espanya: loteria instantània de bitllets, jocs actius i cupons.

S'ha previst que Andorra compti "com a mínim" amb un establiment fix de venda de l'ONCE i també es preveu la creació d'una comissió de seguiment integrada per membres del CRAJ i l'ONCE.

Els dos convenis estan vinculats i entraran en vigor el mateix dia i pel mateix període de temps, 5 anys, que podran prorrogar-se per acord exprés entre les parts.