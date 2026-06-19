Constituït un grup de treball entre Andorra i Catalunya per promocionar el català

El conseller Francesc Xavier Vila ha visitat el Principat aquest divendres
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 19 (EUROPA PRESS)
Andorra i Catalunya han formalitzat aquest divendres la constitució d'un grup de treball de política lingüística que permetrà coordinar projectes i estratègies per promocionar el català.
La constitució del grup ha estat liderada per la ministra de Cultura, Joventut i Esports del Govern d'Andorra, Mònica Bonell, i el conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Vila, durant una reunió celebrada a la seu del Ministeri a Encamp, informa l'executiu andorrà en un comunicat.
La ministra ha destacat que el grup de treball és una eina per "compartir coneixement, coordinar esforços i avançar conjuntament" en reptes comuns en matèria de política lingüística.
Per la seva banda, Vila ha assenyalat que l'espai estable de treball permetrà "compartir experiències" en àmbits com la normativa lingüística, la terminologia, l'aprenentatge del català per a persones adultes o la presència de la llengua en l'àmbit audiovisual i impulsar actuacions coordinades entre Andorra i Catalunya.
Durant la reunió constitutiva s'ha acordat dotar el grup d'una metodologia de treball estable, amb reunions periòdiques que permetin fer seguiment de les línies d'actuació, compartir experiències i identificar noves vies de col·laboració entre totes dues administracions.
ÀMBITS PRIORITARIS
Ara com ara s'han definit diversos àmbits prioritaris d'actuació amb l'objectiu d'avançar en projectes compartits i donar resposta a reptes comuns en matèria lingüística, com compartir bones pràctiques en els processos de formació i acreditació lingüística, l'impuls de la presència del català en continguts i produccions audiovisuals o el reforç de l'ús social de la llengua.
La iniciativa s'emmarca en l'acord entre el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, per reprendre reunions periòdiques i impulsar grups de treball sectorials en àmbits d'interès compartit entre tots dos territoris, amb l'objectiu d'intensificar la col·laboració transfronterera.