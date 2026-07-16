El Consell de la Unió aprova l'acord d'associació entre Andorra i la UE

El text definitiu ja es pot consultar i Espot situa el referèndum l'any 2027
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 (EUROPA PRESS)
El Consell de la Unió Europea, format pels ministres dels 27 estats membres, ha aprovat aquest dijous l'acord d'associació entre Andorra, San Marino i la UE, després que dimecres el Coreper donés llum verda al text.
Segons informa el Govern andorrà en un comunicat, el Consell de la UE també ha aprovat la decisió de signatura del text i, per tant, la seva publicació definitiva, que ja es pot consultar en línia en totes les llengües oficials de la Unió.
El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha destacat que l'aprovació suposa "un altre pas significatiu" i ha insistit que la previsió és que durant la tardor el Principat pugui signar el text.
De fet, en les pròximes setmanes està previst que signin l'acord els 27 estats membres i, posteriorment, ho faran Andorra, San Marino i la Comissió Europea, previsiblement durant la segona quinzena de setembre o principis d'octubre.
Un cop signat, el text quedarà totalment tancat i començarà la fase de ratificació que, en tractar-se d'un acord mixt, requerirà l'aprovació del Parlament Europeu i, en paral·lel, dels parlaments dels 27 estats membres.
Espot ha recordat que la previsió del Govern andorrà és esperar a l'aprovació per part del Parlament Europeu (després de la signatura) per convocar el referèndum consultiu, per la qual cosa creu que no es podrà dur a terme fins al 2027.
La decisió del Consell de la Unió ha coincidit amb la presentació de les prioritats de la presidència irlandesa de la UE, que s'ha celebrat aquest dijous en un acte amb membres del Govern andorrà i altres representants de les institucions del Principat.