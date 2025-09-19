El Consell General d'Andorra rep l'esborrany per al referèndum sobre l'acord amb la UE

En la reunió del Pacte d'Estat han detallat els avenços de la presidència danesa
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 (EUROPA PRESS)
Els representants del Pacte d'Estat per a l'acord d'associació d'Andorra amb la Unió Europea han tancat el decret que regula el reglament sobre el referèndum consultiu i l'han traslladat al Consell General (parlament) perquè l'analitzi.
Ho ha anunciat el Govern andorrà en un comunicat aquest dijous en el qual dona detalls sobre l'última reunió del Pacte d'Estat, que ha reprès les reunions quinzenals de seguiment de l'acord.
En la reunió, el cap de govern, Xavier Espot, ha informat dels "intensos" treballs duts a terme per la presidència danesa per tancar la posició dels estats sobre el projecte i avançar tan ràpid com sigui possible cap a una decisió de signatura.
Concretament, el Govern andorrà ha posat en coneixement dels representants del pacte que els estats han tancat durant l'estiu la revisió dels aspectes relacionats amb els serveis financers, incorporant ajustos de caràcter jurídic fruit dels debats entre els estats membres.
REVISIÓ TANCADA
Amb aquests dos elements es dona per tancada la revisió del text i el Consell de la UE té previst centrar les pròximes reunions en la naturalesa jurídica de l'acord, l'últim punt que falta per tancar.
Un cop es tanqui aquesta etapa, Andorra, San Marino i la UE procediran a signar el text definitiu i cada part iniciarà el seu procediment de ratificació, que en el cas d'Andorra anirà precedida per l'organització d'un referèndum un cop el Parlament Europeu hagi aprovat el text.
Com és habitual, els representants del pacte també han fet el punt de situació en relació amb el projecte d'acord de gestió de fronteres, les negociacions del qual continuaran avançant en les pròximes setmanes.