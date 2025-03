El Consell Econòmic i Social d'Andorra aprova una nova quota general de 900 treballadors

Per als autònoms hi haurà dues quotes diferenciades

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 25 (EUROPA PRESS)

El Consell Econòmic i Social (CES) d'Andorra que s'ha celebrat aquest dimarts a la tarda ha donat llum verda a una nova quota general de 900 treballadors per als diferents sectors d'activitat, que aprovarà pròximament el Consell de Ministres.

Segons ha informat el Govern en un comunicat, es tracta del mateix contingent que es va aprovar fa sis mesos i que manté els criteris d'accés "més restrictius" que s'aplicaven abans de la pandèmia i que ser van restablir en 2024.

D'aquesta forma, el personal extracomunitari haurà d'acreditar una experiència professional demostrable d'un mínim de quatre anys en la mateixa activitat laboral que pretenguin desenvolupar a Andorra, o haver treballat quatre temporades al país.

Així mateix, els requisits es van flexibilitzar per donar resposta a la falta de personal qualificat i la necessitat d'establir la plantilla amb la recuperació econòmica.

En paral·lel, el CES ha emès un dictamen favorable per a les quotes de treballadors per compte propi: una de 125 per a les peticions registrades abans de l'entrada en vigor de la llei ómnibus (Llei del creixement sostenible i dret a l'habitatge) i una altra suplementària de 200 una vegada s'apliqui la llei.

El Govern recorda que la nova llei fixa que la constitució de societats d'inversió estrangera no donen dret automàticament a un permís de residència, tal com sí passava fins ara.

LLEI D'ACCIÓ SINDICAL I PATRONAL

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, s'ha mostrat "optimista" per l'avanç del diàleg entre els sindicats i la patronal sobre la negociació col·lectiva i la futura modificació de la llei d'acció sindical i patronal.

Segons els sindicats, traslladaran "pròximament" a la patronal propostes treballades amb els assessors jurídics subvencionats pel Govern per intentar avançar en aquesta qüestió.

Finalment, Marsol també ha explicat l'interès comú de sindicats i patronal per desenvolupar convenis sectorials, com el que duen a terme les empreses de vigilància privada.