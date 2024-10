El Consell d'Europa demana a Andorra que permeti als residents estrangers votar en les eleccions locals

La recomanació s'inclou en l'informe del comitè contra el racisme i la intolerància

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 21 (EUROPA PRESS)

La Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI) del Consell d'Europa recomana a Andorra "a títol prioritari" que permeti a les persones sense nacionalitat residents al Principat el dret a vot i l'elegibilitat en les eleccions locals.

La recomanació la sustenta amb els principis que figuren en el Conveni del Consell d'Europa sobre la participació dels estrangers en la vida pública en l'àmbit local, segons s'exposa en l'informe del sisè cicle d'avaluació que ha fet públic l'ECRI aquest dilluns.

L'informe, d'unes trenta pàgines, destaca els avenços fets pel Principat des de l'última avaluació el 2016, si bé també inclou onze recomanacions per implementar de cara a la següent avaluació.

La comissió també demana a Andorra que mantingui els esforços per oferir habitatge social i assequible "amb la màxima determinació" i que intensifiqui les iniciatives per donar suport als ciutadans estrangers en situacions vulnerables.

En aquest àmbit, l'organisme afirma tenir "reserves" sobre el requisit de cinc anys de residència establert pel Govern andorrà per tenir dret a accedir a un habitatge social i anima les autoritats a revisar aquesta condició per garantir, textualment, un accés equitatiu per a tothom, inclosos els estrangers.

"PREOCUPACIÓ" PELS TREBALLADORS MIGRANTS

L'ECRI també constata "amb preocupació" que cert nombre de treballadors migrants, originaris del Perú i d'altres països de Llatinoamèrica amb l'estatut de treballadors desplaçats, s'han vist afectats per pràctiques abusives, en les seves paraules, per part d'empreses del sector de la construcció i obres públiques.

Igualment assenyalen que dones migrants contractades per al servei domèstic i els treballadors de temporada poden estar especialment exposats als "riscos d'explotació" perquè estan poc informats dels seus drets en matèria laboral o no s'atreveixen a adreçar-se als serveis d'inspecció del treball.

En aquest sentit, recomana a les autoritats que donin "ple suport" als serveis d'inspecció del treball en les seves missions, dotant-los de prou recursos per actuar eficaçment en l'eliminació i la prevenció de tot tipus de racisme i de discriminació racional en l'àmbit laboral, especialment en els sectors vinculats al turisme i a la construcció i les obres públiques.

L'informe també recull la petició perquè el raonador del ciutadà (defensor del poble) vegi reforçats els seus estatus i competències i perquè es creï un grup de treball interinstitucional per desenvolupar un marc regulador per combatre "eficaçment" els discursos d'odi racistes i LGTBI-fòbics, sobretot en les xarxes socials.

AVENÇOS EN INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

L'ECRI destaca en positiu la llei dels drets de la infància i l'adolescència, modificada el 2019, que protegeix els nens i adolescents contra la discriminació per raó d'orientació sexual i d'identitat de gènere.

Igualment valora la presentació l'octubre del 2022 del Pla Nacional de la Infància i l'Adolescència i que s'estigui implementant un pla de lluita contra l'assetjament escolar als centres educatius.

També veu positiu que les persones LGBTI són ben acceptades al país i que des del 2023 les parelles del mateix sexe reben el mateix tracte que les parelles heterosexuals quant a l'accés al matrimoni civil.

Finalment, destaca que des del 2022 el pla de salut pública cobreix completament els costos de l'atenció a l'afirmació de gènere de les persones transgènere i que la llei andorrana permeti que les persones transgènere canviïn de sexe en els documents oficials "sense necessitat de tractament mèdic".