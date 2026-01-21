El Consell d'Europa considera que Andorra no té prou mesures per a la llibertat sindical

L'organisme avalua l'aplicació de la Carta Social Europea
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 (EUROPA PRESS)
El Comitè de Drets Socials del Consell d'Europa considera que Andorra no té prou mesures per fomentar la llibertat sindical.
Així ho recull l'informe que l'organisme europeu ha publicat aquest dimecres, en què avalua aspectes concrets de l'aplicació de la Carta Social Europea al Principat, ha informat el Govern andorrà en un comunicat.
El document presenta 6 conclusions de no conformitat i una de conformitat, però segons l'executiu, alguns dels aspectes valorats negativament ja es treballen o s'ha avançat "significativament" durant el 2025, amb posterioritat a la data d'avaluació.
Un dels aspectes que es considera insuficient són les mesures per fomentar la llibertat sindical, especialment en sectors amb "baixa taxa de sindicalització" o en altres de nova aparició, com l'economia digital.
Així i tot, el Govern del Principat recorda que des del novembre del 2025 està en tràmit parlamentari el projecte de llei que ha de facilitar la creació de comitès d'empresa en el sector privat.
També remarca el fet que persisteix un diferencial salarial "elevat" entre dones i homes i que no s'han registrat progressos que en puguin mesurar la reducció, com exigeix l'article 4.3 de la carta.
L'executiu apunta que durant l'últim any, amb posterioritat a la data de tancament de l'avaluació, s'ha reforçat el desplegament de la llei d'igualtat per facilitar la recollida de dades empíriques de la bretxa salarial i del registre dels plans d'igualtat.
HORES EXTRA I TELETREBALL
El Comitè també demana millorar la protecció dels treballadors en sectors com el sanitari o social, en aspectes relatius a les hores extraordinàries i les guàrdies, tot i que el Govern andorrà recorda que existeixen convenis col·lectius que permeten jornades més àmplies de les fixades per llei.
L'informe també subratlla la necessitat de desenvolupar la normativa sobre noves formes de treball, com el teletreball o l'economia de plataforma, i indica que existeix una falta de cobertura adequada per a autònoms, teletreballadors i treballadors domèstics en matèria de salut i seguretat.
En canvi, Andorra obté una conclusió de conformitat en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats i del tracte entre dones i homes, com recull l'article 20 de la Carta Social Europea.
En aquest sentit, es reconeixen els avenços del país en l'augment de la participació femenina en el mercat laboral i en les mesures i quotes per garantir la presència equilibrada de dones en càrrecs de decisió, especialment en el sector públic.
El Govern del Principat ha indicat que recull aquestes observacions com un full de ruta constructiu per continuar avançant en el desplegament dels drets laborals i reafirma el compromís amb la protecció dels drets socials i laborals.