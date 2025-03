El Congrés es prepara per interrogar Rajoy i Fernández Díaz per l'operació Catalunya

La comissió d'investigació encara té pendents les compareixences de Saenz de Santarmaría, Cospedal, Montoro, Junqueras i Artur Mas

La comissió del Congrés que investiga les maniobres suposadament orquestrades des del Ministeri d'Interior contra l'independentisme català en temps del PP rebrà aquest dimecres l'expresident del Govern central Mariano Rajoy i el seu ministre d'Interior Jorge Fernández Díaz.

Aquest òrgan va decidir citar Rajoy fa dues setmanes després de la compareixença del que va ser conseller delegat de la Banca Privada d'Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, que va acusar l'extitular d'Interior d'ordir la coneguda com 'vessant andorrana' de l'operació Catalunya i va vincular Rajoy amb l'operació que va propiciar la intervenció de la BPA i de la seva filial espanyola, el Banc de Madrid.

Els interrogatoris d'aquesta comissió van començar el mes d'octubre amb el testimoni de Francisco Martínez, que va ser secretari d'Estat de Seguretat durant el mandat de Fernández Díaz i, fins ara, l'únic càrrec polític que ha donat explicacions davant dels comissionats.

Després de rebre diversos policies, que es vinculen amb aquesta trama parapolicial, i suposades víctimes de les clavegueres com l'expresident del Futbol Club Barcelona Sandro Rosell i el conseller delegat de la BPA, la Mesa de la comissió, en què la que tenen majoria el PSOE i Sumar, va decidir tornar a citar càrrecs polítics.

RAJOY JA VA COMPARÈIXER PER L'OPERACIÓ KITCHEN

El Congrés ja va investigar les maniobres atribuïdes a Interior per llançar campanyes contra independentistes o Podemos el 2017. En aquella ocasió ja es va interrogar Fernández Díaz, però no Rajoy, que sí que va comparèixer el 2021 en el marc de la investigació de l'operació Kitchen, organitzada suposadament també des del ministeri per recopilar proves que vinculessin a dirigents populars amb la corrupció.

A més de Rajoy i Fernández Díaz, a la llista de compareixents aprovada en el seu moment per la comissió figuren també els noms de l'exvicepresidenta del Govern central Soraya Sáenz de Santamaría; l'exministra de Defensa i exsecretària general del PP, María Dolores de Cospedal, i l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro.

També continuen pendents de data els interrogatoris a polítics independentistes afectats per les clavegueres com els expresident Artur Mas, l'exvicepresident i líder d'ERC, Oriol Junqueras, o l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias.