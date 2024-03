El Congrés Mundial de Turisme reafirmarà el seu compromís amb la sostenibilitat a Andorra

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 19 març (EUROPA PRESS) -

La 12a edició del Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar, que se celebrarà aquest dimecres i dijous al Centre de Congressos d'Andorra, reafirmarà el seu "compromís amb la sostenibilitat calculant la seva petjada de carboni".

Segons un comunicat del congrés d'aquest dimarts, serà el primer any que l'organització calcularà la petjada de carboni de l'esdeveniment amb "l'objectiu de compensar-la i convertir-se en una trobada neutra de carboni".

A més a més, s'abordaran qüestions com la sostenibilitat com un eix per al desenvolupament del sector, la diversificació turística, els productes emergents que responen a les demandes del nou turista i la formació i la capacitació, entre d'altres.

Està previst que una trentena de ponents internacionals, professionals i múltiples representants institucionals, entre ells la secretària d'estat de Turisme d'Espanya, Rosa Ana Morillo, participin en les jornades.

S'hi espera "l'assistència de centenars de professionals de la indústria turística" per debatre sobre els principals reptes que afronta el sector i compartir coneixements i experiències.