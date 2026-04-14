La conferència de presidents de l'APF proposa Andorra per formar part del seu 'bureau'

La designació es validarà durant la pròxima assemblea plenària
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 14 (EUROPA PRESS)
La conferència de presidents de l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF) ha proposat Andorra per formar part del seu 'bureau'.
Segons ha informat aquest dimarts el Consell General en un comunicat, la candidatura compta amb la majoria de vots dels presidents de les seccions de la Regió Europa presents en la reunió, com la secció de Polònia, que s'ha manifestat públicament a favor del Principat.
L'anunci de la candidatura l'ha fet la delegada de la Regió Europa, Anne Lambelin, durant la primera jornada de la Conferència de Presidents de la Regió Europa de l'APF.
La trobada s'ha celebrat a Varsòvia aquest dilluns i dimarts i hi ha participat el president de la secció Andorra de l'APF, el conseller general (parlamentari), Marc Magallón.
La designació s'haurà de validar durant la pròxima assemblea plenària de l'APF, que tindrà lloc a Yaoundé (Camerun), del 7 al 12 de juliol i en cas que la proposta prosperi, Andorra passarà a formar part per primera vegada del 'bureau', que vetlla per l'execució de les decisions de la sessió plenària.
Això suposa una "fita històrica" per a la secció andorrana i serà un nou pas en la consolidació del seu ferm compromís i implicació activa amb la francofonia, a més del reforç de la seva presència i projecció en el si de les instàncies internacionals de l'organització.
En la trobada també s'han verificat els comptes de l'exercici pressupostari del 2025, un punt en el qual Magallón ha col·laborat amb la secció de Suïssa i amb el secretariat de la Regió Europa de l'APF per dur a terme la verificació dels comptes de la regió, que s'aprovaran en la pròxima Assemblea Regional Europa a la tardor.