Condemna unànime a Andorra pel primer crim masclista al país des del 2009

L'autor, ja detingut, seguia un curs per a agressors de gènere i la dona va rebutjar protecció
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 29 (EUROPA PRESS)
Polítics, entitats feministes i ciutadans anònims d'Andorra han expressat aquest dijous una condemna unànime al crim masclista que es va produir dimecres al Principat, el primer des del 2009: un home de 34 anys va apunyalar presumptament la seva parella, de 51, i posteriorment es va entregar a la policia.
Més de 200 persones han participat en el minut de silenci convocat conjuntament pel Govern andorrà i el Consell General (Parlament) per mostrar el seu rebuig als fets i suport als familiars i amics de la víctima.
La secretària d'estat d'Igualtat, Mariona Cadena, ha indicat que cal una reflexió col·lectiva per ser conscients que la violència de gènere continua existint "i no es pot mirar cap a una altra banda".
Els càrrecs polítics han lluït llaços blancs i Cadena ha assenyalat que era un dia "dolorós, com també ho va ser ahir i ho seran molts altres dies perquè el crim es recordarà durant molt temps".
CAP DENÚNCIA
Per la seva banda, la ministra d'Interior, Ester Molné, ha detallat que no existia cap denúncia entre la víctima i l'agressor, però Cadena ha revelat que, en diverses ocasions, es va intentar que la dona acudís a programes d'ajuda i protecció de víctimes de violència de gènere però ho va rebutjar.
Tot i que s'ha evitat donar-ne detalls perquè el cas està judicialitzat, les dues representants polítiques han confirmat que l'autor del crim seguia de manera voluntària i des del 2025 un programa per a agressors de gènere.
Finalment, la secretària d'estat ha recordat que l'àrea d'Igualtat atén unes 350 dones a l'any i, tenint en compte que dues vegades a l'any es fan reunions per avaluar els protocols i proposar canvis eventuals, en la pròxima es mirarà si cal alguna actuació.
ELS FETS
El presumpte autor del crim va trucar, sense identificar-se, a la policia per advertir que havia vist en un paratge d'Andorra la Vella una dona ensangonada i, quan la policia va descobrir qui era el comunicant, vistos els seus antecedents, es va engegar una recerca per intentar trobar tant la dona suposadament ferida com l'individu.
No va ser fins dues hores més tard, quan el subjecte es va acabar entregant, que es van poder aclarir els fets, es va detenir l'home, que continua pendent de passar a disposició judicial, i es va trobar la víctima ja morta.