Concòrdia, principal partit de l'oposició a Andorra, lidera la intenció de vot

AR+I presenta els resultats de l'enquesta política deL 2024

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 1 (EUROPA PRESS)

Concòrdia, el principal partit de l'oposició a Andorra, lidera la intenció actual de vot dels residents andorrans, segons reflecteix l'enquesta política de 2024 que Andorra Recerca + Innovació ha presentat aquest dijous.

A la pregunta 'Si ara se celebressin eleccions generals, a qui votaria?' un 16,6% dels enquestats diu Concòrdia i un 15% optaria per l'actual partit de Govern, Demòcrates per Andorra, mentre que en tercera posició quedaria el Partit Socialdemòcrata (6,7%), i per darrere Andorra Endavant (5,6%), Liberals (0,7%), Acció (0,8%) i Progressistes-SDP (0,4%), recull el comunicat d'AR+I.

En canvi, entre els enquestats no andorrans, el 25,3% optaria per Demòcrates, un 8% per altres partits, un 7,2% per Andorra Endavant, un 6,6% per Concòrdia i un altre 6,6% pel Partit Socialdemòcrata.

L'enquesta es va dur a terme entre el 18 de juny i el 10 de juliol amb una mostra aleatòria de la població resident al país i major de 18 anys, amb 400 enquestats de nacionalitat andorrana (i per tant amb dret a vot), i 401 d'altres nacionalitats (sense dret a vot).

VALORACIÓ SOBRE ELS LÍDERS POLÍTICS

Sobre la valoració dels líders polítics, entre els andorrans Cerni Escalé és el millor valorat amb un 6,5 sobre 10, seguit de Xavier Espot (actual cap de Govern) amb un 5,6, Pere Baró (PS) amb un 5,4, Carine Montaner (Andorra Endavant) amb un 5,2, Judith Pallarés (Acció) amb un 5,2 i Carles Naudi (Ciutadans Compromesos) amb un 4,9.

Entre els no andorrans, Espot lídera el rànquing amb un 6,5, seguit d'Escalé (6,4), Baró (6,2), Montaner (5,7), Naudi (5,4) i Cristina Rico de Liberals (4,9).

El cap de Govern es manté com el polític que "mereix més confiança" pel 38% dels enquestats andorrans, seguit d'Escalé (16%), Carine Montaner (9%) i els cónsuls (alcaldes) de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat (5%), i d'Escaldis-Engordany, Rosa Gili (3%).

Per part dels ciutadans de nacionalitat diferent a l'andorrana, Espot és també qui mereix més confiança (60%), seguit de Montaner (9%), Vaig escalar (6%) i Gili i Cairat (4% en els dos casos).

SOBRE EL TREBALL DEL GOVERN

La valoració que fan els ciutadans andorrans del treball del Govern ha anat disminuint des del 2021 fins ara, passant d'un 6,7 sobre deu en 2021, a un 6,1 en 2022, un 5,6 en 2023 i un 5 en l'actualitat.

La mateixa tendència s'observa amb la població de diferent nacionalitat: passant del 7,3 del 2020, a 7,2 en 2021, 6,7 en 2022, 6,2 en 2023 i un 6 en 2024.

UNIÓ EUROPEA

L'enquesta política d'AR+I d'aquest any també recull un apartat sobre la negociació de l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea.

Entre els andorrans es considera que els aspectes beneficiosos de l'acord són la lliure circulació de persones, 'mobilitat de treballadors i facilitats per viatjar' (12%), 'obertura econòmica, circulació de mercaderies, inversió estrangera, ampliació del mercat i acords comercials' (11,5%) i 'àmbit econòmic, facilitats per a les empreses, accés a ajudes econòmiques i desenvolupament del país' (9%).

Entre els no andorrans destaquen com a positiu l'apartat sobre l'obertura econòmica (13,5%), però hi ha fins a un 10,7% dels enquestats que no contesten o no volen contestar sobre aquest tema.

Sobre els aspectes negatius de l'acord d'associació, els andorrans citen la 'lliure circulació de persones, treballadors, immigració i obertura de fronteres' (34%), 'pujada d'impostos i control fiscal' (10%) i 'menys seguretat o problemes d'inseguretat' (8%).

Per als enquestats d'altres nacionalitats els aspectes negatius són 'lliure circulació de persones, treballadors, immigració i obertura de fronteres' (27%) i 'pujada d'impostos i control fiscal' (9%).

En preguntar-los si consideren que l'acord és "globalment" positiu o negatiu per al Principat, els de nacionalitat andorrana ho veuen majorment (41%) positiu, mentre que un 39% ho considera negatiu.