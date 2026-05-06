El Comitè de Disciplina sanciona Piqué amb sis partits i dos mesos d'inhabilitació

MADRID 6 maig (EUROPA PRESS) -
El Comitè de Disciplina de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha sancionat aquest dimecres amb sis partits i dos mesos d'inhabilitació Gerard Piqué per la seva actitud amb el cos arbitral després del partit entre el FC Andorra i l'Albacete Balompié.
L'acta arbitral recollia que Piqué es va adreçar al col·legiat amb "objeccions de caràcter tècnic" sobre la seva actuació que van aixecar molta polèmica i una sèrie de "conductes" de l'exfutbolista i altres persones del FC Andorra que reflecteixen "diverses infraccions".
En el cas de l'exjugador, aclareix que el FC Andorra li va comunicar a inici de temporada que no ocupava cap càrrec orgànic formal dins l'entitat, però "la permissivitat del club amb les seves accions han testificat l'existència de prou indicis per revisar aquest criteri".
Disciplina apunta que després de comprovar les actuacions de l'exjugador ha conclòs que "exerceix de facto funcions de direcció al FC Andorra", per la qual cosa "queda subjecte a la potestat disciplinària de la RFEF".
Així, com que l'acta descriu que Piqué "es va adreçar a l'àrbitre en actitud amenaçadora, perseguint-lo a escassos centímetres de la cara al llarg del túnel mentre protestava per la seva actuació" i utilitzant un "to intimidatori", Disciplina decideix suspendre'l amb sis partits.
Quant al FC Andorra, Disciplina imposa al club una multa de 1.500 euros i la clausura de la llotja presidencial i les dependències VIP annexes, "per ser presumiblement la ubicació habitual dels qui han protagonitzat els incidents recollits en l'acta".
"Aquest comitè adverteix expressament el FC Andorra que, si es reitera l'incompliment de les obligacions reglamentàries, valorarà la imposició de la sanció de deducció de tres punts en la classificació final", avisa l'organisme.