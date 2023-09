El Comitè dels Drets del Nen de l'ONU demana a Andorra que despenalitzi l'avortament

Feministes titllen el Principat d'"arcaic" i demanen que la pràctica sigui gratuïta

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 28 (EUROPA PRESS)

El Comitè de Drets del Nen de l'ONU ha demanat a Andorra que despenalitzi l'avortament i "garanteixi" l'accés de les adolescents a un avortament segur.

Així ho ha reflectit l'organisme en les conclusions consultades per Europa Press publicades aquest dijous després de l'examen realitzat durant el 94 període de sessions, celebrat a principis de setembre.

Ha expressat "preocupació" per la insuficiència dels serveis de salut sexual i reproductiva per a les adolescents i per la necessitat de viatjar fora del país per a avortar.

En aquest sentit, ha demanat "millorar" el seu accés als serveis de salut sexual i reproductiva i a la informació sobre planificació familiar i anticonceptius moderns.

La publicació de les conclusions ha coincidit amb la celebració del Dia d'acció global per a un avortament legal i segur.

ACCIÓ FEMINISTA D'ANDORRA

L'associació Acció Feminista d'Andorra ha reivindicat que la pràctica per fases sigui "legal, segura i gratuïta" al Principat, en un comunicat d'aquest dijous.

Ha lamentat que la llibertat i la no-discriminació són dos principis "que ni es compleixen ara ni es compliran" a Andorra si es despenalitza l'avortament sense reemborsament econòmic.

Per això, han dipositat 117 plantes de ruda davant institucions com el Consell General (Parlament) i el Palau Episcopal (residència de l'arquebisbe d'Urgell i copríncipe d'Andorra), en referència a la quantitat d'andorranes que van avortar a Catalunya, segons les últimes dades publicades pel departament de Salut de la Generalitat.

Han explicat que amb aquesta campanya pretenen assenyalar que el Principat és "no un Estat conservador, sinó un Estat arcaic".

La planta representa "la falta de drets" en un marc que no

té res a veure amb la idea d'estat progressista que es vol projectar, en les seves paraules.

PARTIT SOCIALDEMÒCRATA (PS)

El Partit Socialdemòcrata (PS), actualment en l'oposició parlamentària, també ha instat a despenalitzar l'avortament i que la legalització sigui "per fases", podent avortar al país i amb cobertura sanitària pública.

En roda de premsa, la presidenta del grup parlamentari, Judith Salazar, ha titllat d'insuficient "despenalitzar sense legalitzar".