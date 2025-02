La Comissió Europea confirma a Andorra que podrà limitar la compra d'immobles a no residents

Espot trasllada a la reunió del Pacte d'Estat una resposta escrita de l'organisme

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)

La Comissió Europea ha confirmat en una carta remesa al Govern del Principat que Andorra podrà incorporar en l'acord una adaptació per limitar l'adquisició de béns immobles per part de no residents, similar a la que té Malta.

La carta l'ha feta pública el cap de govern, Xavier Espot, durant la reunió dels membres del Pacte d'Estat per a l'acord d'associació que ha tingut lloc aquest dimecres, segons informa l'executiu en un comunicat.

La nota de premsa detalla que la possibilitat consta en les conclusions de la sessió de negociació del desembre del 2023, però no es podrà incloure en l'acord fins que no s'hagi modificat la legislació nacional en aquesta matèria i no s'hagi aprovat pel comitè mixt que crearà l'acord.

Espot ha detallat que davant els dubtes de la ciutadania sobre certs temes, el Govern andorrà va decidir traslladar una petició a la Comissió Europea per poder publicar certs acords adoptats durant la negociació que no queden explícitament plasmats en el text de l'acord.

AUTORITZACIONS DE RESIDÈNCIA

D'altra banda, sobre el sistema de càlcul d'autoritzacions de residència previst en l'acord, la Comissió ha confirmat que la quota per als treballadors, que s'ha acordat en un 7% del total de la mitjana de permisos de residència vigents en els darrers 5 anys, correspondria a 368 noves autoritzacions si s'hagués aplicat el 2023.

Espot ha explicat que era "important", davant la diversitat d'interpretacions que han sorgit darrerament, deixar clar que la interpretació del Govern andorrà i de la Comissió era la mateixa i correspon a la que es pot trobar en els documents informatius oficials.

El Govern del Principat remarca que la carta desmenteix les interpretacions que apuntaven a un increment molt superior de població i Espot ha insistit que davant el fet que es facin interpretacions diametralment oposades, calia posar a l'abast de la ciutadania informació "rigorosa i fiable".

Finalment, la Comissió ha confirmat que la lliure circulació de persones, amb les especificitats pactades, no s'aplicarà fins dos anys després de l'entrada en vigor de l'acord d'associació.