Comença l'ampliació de la subestació d'Adrall (Lleida), clau en la interconnexió amb Andorra

LLEIDA 27 març (EUROPA PRESS) -
Red Eléctrica, l'empresa de Redeia responsable del transport i l'operació del sistema elèctric a Espanya, ha iniciat aquesta setmana les obres de construcció de la nova subestació d'Adrall (Lleida) de 220 kV, una infraestructura clau per a la nova interconnexió elèctrica amb Andorra, informa en un comunicat aquest divendres.
El projecte complet, que suposarà una inversió de 7,73 milions d'euros, està recollit en la planificació elèctrica vigent juntament amb la construcció de la nova línia d'interconnexió amb Andorra, la construcció de la qual començarà en els pròxims mesos.
Aquesta actuació consisteix en l'ampliació i adequació de la infraestructura ja existent amb la construcció d'una nova subestació de tecnologia GIS o blindada en edifici, una tecnologia que aporta "menys impacte visual i més integració paisatgística".
Un cop finalitzada la construcció, l'antiga subestació d'Adrall, a Ribera d'Urgellet (Lleida), serà reemplaçada per la nova instal·lació GIS.
A més a més, la nova GIS d'Adrall reforçarà alhora la seguretat i qualitat de subministrament a l'entorn de la Seu d'Urgell (Lleida) i adequarà aquesta instal·lació a la configuració de doble barra, d'acord amb els procediments d'operació vigents.