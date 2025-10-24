Comença la 46 Fira d'Andorra la Vella, a l'espera del nou recinte Espai Capital per al 2027

L'esdeveniment compta amb 195 expositors en 12.000 metres quadrats
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 24 (EUROPA PRESS)
El cap del Govern andorrà, Xavier Espot, i el cònsol major (alcalde) d'Andorra la Vella, Sergi González, han inaugurat aquest divendres la 46 Fira d'Andorra la Vella, a l'espera que a l'octubre de 2027 l'esdeveniment ja pugui celebrar-se en el nou recinte Espai Capital.
En declaracions als periodistes, González ha assegurat que ara com ara el concurs d'idees ha despertat "molt interès" amb 54 empreses que s'han descarregat la documentació per presentar una oferta.
Ha destacat que el nou espai permetrà disposar d'un recinte firal de més de 6.000 metres quadrats, i es podrà adaptar la fira "a les necessitats" que demanen molts participants, com per exemple que s'allargui més d'un cap de setmana.
Pel que fa a l'edició d'aquest any, ha recordat que es compta amb un "rècord" d'expositors, amb 195 professionals del sector comercial, empresarial i representants del teixit associatiu del país, repartits en els més de 12.000 metres quadrats de recinte.
González ha assenyalat que l'any passat van assistir 77.000 persones a la Fira i no ha amagat el desig de "somiar" amb arribar als 80.000, tenint en compte que les previsions meteorològiques, en general, són positives.
També ha remarcat el paper del certamen com a "motor d'activitat econòmica", dinamitzant el comerç local i generador de comunitat en la parròquia (municipi) i el país, sent l'única mostra nacional que acull tot el teixit econòmic i social.
L'acte d'inauguració de la Fira ha comptat amb la presència de les autoritats locals d'Andorra la Vella, a més del síndic general (president de Parlament), Carles Ensenyat, i d'altres membres del Govern i del Consell General (Parlament).