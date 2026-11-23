L'acord pretén impulsar la formació i facilitar l'acreditació europea
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 23 (EUROPA PRESS)
El Col·legi de Metges d'Andorra (COMA) i l'Organització Mèdica Col·legial d'Espanya (OMC) han signat un conveni de col·laboració que permetrà ampliar l'oferta de formació per als metges del Principat.
Segons ha informat el COMA en un comunicat aquest dilluns, l'acord també facilitarà l'acreditació europea d'una part dels cursos que organitza l'organisme, i disposar d'un nou marc de consulta en matèria d'ètica i deontologia professional.
L'acord obre la porta al fet que les activitats formatives del COMA puguin obtenir acreditació europea a través del sistema de l'OMC, fet que permetrà reconèixer la formació d'acord amb estàndards europeus i donar més valor tant a la participació dels metges com a la feina dels docents.
També facilitarà l'accés dels col·legiats a cursos i formacions especialitzades, ampliant les oportunitats d'actualització professional.
Alhora, s'ha previst que la formació que organitza el COMA es pugui projectar fora d'Andorra a través de formats telemàtics, donant visibilitat als programes i als professionals que hi participen.
ÈTICA I DEONTOLOGIA
En l'àmbit de l'ètica i la deontologia, la col·laboració permetrà al COMA contrastar criteris i consultar les experiències de l'OMC en casos complexos, respectant la normativa andorrana i les competències pròpies del col·legi del Principat.
La iniciativa s'emmarca en l'estratègia de la junta del COMA per millorar els serveis que ofereix als col·legiats i contribuir a fer d'Andorra un país "atractiu" per exercir la medicina.