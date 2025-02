CityXerpa i Andbank introdueixen pagaments amb Bizum a través de CityXerpa Pay

La voluntat és "millorar l'experiència dels clients"

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 6 (EUROPA PRESS)

L'empresa CityXerpa lider en solucions digitals per a comerços, en col·laboració amb l'entitat Andbank, han anunciat la incorporació de Bizum com a nova funcionalitat dins del seu sistema de pagament digital, CityXerpa Pay.

Segons han informat les dues entitats en un comunicat aquest dijous, a partir d'ara, els establiments amb TPV CityXerpa Pay podran acceptar pagaments a través de Bizum, una solució que afirmen que aporta "més comoditat, rapidesa i innovació" en la gestió de pagaments digitals.

La directora general adjunta de negoci d'Andbank, Marta Bravo, ha destacat que amb aquesta nova funcionalitat es permet fer un pas més "en la aposta per a la digitalització del comerç local".

Per la seva banda, el CEO de CityXerpa, Bernat Altimir, ha assenyalat que la inclusió de Bizum per a empreses a la seva TPV és "una resposta directa" a les necessitats dels comerços locals".

A més, ha assegurat que la seva voluntat és que tots els negocis disposin de les eines al seu proveïment "per millorar l'experiència dels seus clients" a través de solucions innovadores que permetin pagaments digitals, tant físics com a distància.

La nova funcionalitat no només permet als comerços acceptar pagaments per Bizum de forma instantània, també obre la porta a una nova forma de cobrament a distància, ja que els establiments poden generar una sol·licitud de pagament i enviar-la als clients que podran validar-la des del seu mòbil sense necessitat d'estar presents.

PROMOCIÓ ESPECIAL

Per facilitar l'adopció del sistema, CityXerpa i Andbank estableixen una promoció especial: durant tot el 2025 els comerços no hauran d'assumir cap cost en comissions per a les transaccions realitzades amb Bizum.

A més, l'exempció de comissions també s'aplicarà als pagaments amb CityXerpa Pay i als pagaments amb el TPV normal.

Tots els establiments que ja utilitzen CityXerpa Pay tindran activada la funcionalitat i la promoció de forma automàtica, sense necessitat de cap gestió addicional.

També s'exposa que qualsevol comerç d'Andorra, independentment del seu sector o de si utilitza altres serveis de CityXerpa, com el lliurament de menjar a domicili, pot donar-se d'alta i començar a acceptar pagaments amb Bizum i CityXerpa Pay.