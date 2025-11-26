CityXerpa i Andbank impulsen el pagament amb Bizum als comerços d'Andorra

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)
CityXerpa i Andbank han impulsat el pagament amb Bizum als comerços d'Andorra que facin servir la plataforma CityXerpa Pay, informen en un comunicat conjunt aquest dimecres.
Els pagaments es podran fer directament des del TPV, la qual cosa permet a les botigues oferir un mètode de pagament "ràpid, familiar i molt estès" entre els consumidors.
Els establiments tindran una comissió bancària del 0% en els pagaments amb Bizum, tant en la plataforma com en el TPV, en virtut de l'acord amb Andbank per impulsar la digitalització del comerç local.