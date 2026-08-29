El líder Tadej Pogacar deixa La Vuelta per una caiguda en la vuitena etapa

VUELTA A ESPAÑA / CXCLING
MADRID 29 ago. (EUROPA PRESS) -
El ciclista eslovè Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), líder de La Vuelta a Espanya, ha caigut aquest dissabte en la vuitena etapa, a 33 quilòmetres de la meta, per la qual cosa no ha pogut continuar, adolorit en l'hombro esquerre, i deixa aquesta competició.
El cinc vegades campió del Tour de França, després de la seva victòria fa poc més d'un mes, marxa amb el mallot vermell des del primer dia, la contrarellotge de Mònaco. Dimarts, a Andorra, va donar ja un bon cop a la general per manar amb gairebé quatre minuts per davant d'Enric Mas (Movistar Team), i va tornar a guanyar la sisena etapa a Castelló.
Aquest dissabte ha caigut quan el gruix de corredors enfilava el port de Barx. Pogacar es va anar contra altres corredors (encara cal saber la seva explicació dels fets) i, tot i que diversos ciclistes també han caigut, només l'eslovè ha estat incapaç de posar-se dempeus. El corredor d'UAE Team Emirates-XRG ha estat atès i ha intentat reprendre la marxa però ho ha descartat.
Sobretot amb una gran ferida a l'hombro esquerre, Pogacar, que tornava a la Volta set anys després, ha sortit en ambulància.