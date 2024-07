El CES d'Andorra emet un dictamen favorable al projecte de llei per al dret a l'habitatge

Es preveu que el text entri a tràmit parlamentari aquest mes de juliol



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 1 jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell Econòmic i Social (CES) d'Andorra ha emès aquest dilluns el seu dictamen favorable al projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l'habitatge que impulsa el Govern del Principat.

Un cop aconseguida la llum verda d'aquest fòrum de diàleg dels agents socials del país, es preveu que "pròximament" el text sigui aprovat en el Consell de Ministres i aquest mateix mes de juliol pugui entrar a tràmit parlamentari, ha explicat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, després d'una reunió.

Marsol ha reconegut que s'està a punt d'entrar en el període fora de sessions, però ha defensat que hi ha "mà estesa" per rebre aportacions i per aquest motiu es volen donar els mesos d'estiu perquè tots els parlamentaris puguin fer la seva feina.

La ministra ha insistit que l'objectiu del projecte de llei és avançar cap a un creixement sostenible i aportar solucions a una de les principals preocupacions de la ciutadania, que és l'habitatge de lloguer, "fent aflorar pisos en el mercat".

Igualment, ha defensat que el text final que ha redactat el Govern andorrà "segueix molt la pauta" anunciada per l'executiu el mes d'abril passat, si bé s'han definit més i detallat alguns aspectes.

PATRONAL I SINDICATS

A la sortida de la reunió, el president de la patronal Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, ha manifestat que volen analitzar el text "amb profunditat" i a partir del setembre fer pública la seva posició sobre aquest assumpte.

Per la seva banda, el secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), Gabriel Ubach, ha indicat que si aquesta llei ha de ser "la panacea" el primer que cal fer és definir què és un preu o un lloguer assequible i ha demanat que la llei avanci més ràpidament.

D'altra banda, en la reunió del CES d'aquest dilluns també s'ha emès un dictamen favorable a la quota general de les autoritzacions d'immigració de residència i treball per compte propi, que contempla un total de 125 permisos, ha explicat Marsol.

Concretament, es preveu que del total d'autoritzacions, 25 quedin reservades per a professionals liberals i 100 per a altres supòsits de residència i treball per compte propi.