Catalunya s'interessa per una planta de compostatge comunitari d'Andorra

Les administracions catalanes s'interessen pel model de gestió de la fracció orgànica
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 (EUROPA PRESS)
Representants de l'Agència de Residus de Catalunya i de l'Ajuntament de Calafell han visitat la planta de compostatge comunitari que l'empresa Pirinenca de Serveis té a Andorra per conèixer de primera mà el funcionament d'un projecte pioner d'economia circular.
Segons ha informat l'empresa en un comunicat, els assistents han visitat les instal·lacions i han pogut aprofundir en el model de gestió de la matèria orgànica que desenvolupa Pirinenca de Serveis al poble de la Massana.
També han pogut conèixer la tecnologia utilitzada per transformar els residus orgànics en compost de qualitat en un procés "eficient i sostenible".
L'objectiu de la visita ha estat conèixer l'experiència andorrana i estudiar les possibilitats d'adaptar aquest model i aquesta tecnologia als seus respectius territoris.
La voluntat final seria impulsar nous sistemes de tractament de la fracció orgànica que contribueixin a reduir l'impacte ambiental i a fomentar una economia més circular.
La planta de compostatge comunitari, inaugurada el 2025, s'ha consolidat com un projecte de referència en la gestió sostenible dels residus orgànics i la seva fórmula desperta interès tant a Andorra com a l'Estat espanyol.
El model innovador ha estat reconegut aquest 2026 amb el Premi Escombra, un guardó que distingeix les iniciatives més destacades en l'àmbit de la gestió de residus i la neteja urbana, posant en valor la contribució de Pirinenca de Serveis a l'impuls de l'economia circular i la innovació ambiental.