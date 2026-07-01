Catalunya impulsa l'estudi d'un corredor tramviari entre la Seu d'Urgell (Lleida) i Andorra

LLEIDA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha impulsat la licitació d'un estudi de viabilitat per a un nou corredor tramviari entre la Seu d'Urgell (Lleida) i Andorra, per un import de 867.000 euros i en un termini de 12 mesos, informa aquest dimecres el departament en un comunicat.
L'estudi vol analitzar tant la viabilitat tècnica i funcional com la rendibilitat socioeconòmica d'un nou corredor de transport públic segregat de la xarxa viària actual, i també inclourà la possibilitat d'incorporar una via ciclista paral·lela.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha destacat que aquest corredor "permetrà millorar la connexió entre Catalunya i Andorra i potenciar la mobilitat en transport públic i descarbonitzada", i ha valorat el caràcter transfronterer d'aquest projecte.
El document ha d'incloure un diagnòstic de mobilitat, un estudi de traçat i definició d'escenaris, un estudi de la demanda i una avaluació socioeconòmica del corredor, i compta amb una subvenció europea dels fons Poctefa per a la promoció de la cooperació transfronterera i desenvolupament sostenible entre Espanya, França i Andorra.
L'actuació s'emmarca en l'estratègia del Govern per desenvolupar un sistema integral d'infraestructures de transport col·lectiu de viatgers a Catalunya a través de propostes consensuades entre les administracions territorials, agents socials i entitats promotores del transport públic.