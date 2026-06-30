Catalunya i Andorra col·laboraran per promoure la perspectiva de gènere en polítiques públiques

BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
L'Institut Català de les Dones (ICD) de la Generalitat i l'Institut Andorrà de les Dones han signat un memoràndum d'entesa per promoure la transversalitat de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques.
L'objectiu és promoure la igualtat efectiva entre homes i dones i reforçar la cooperació institucional en actuacions per prevenir i eliminar qualsevol forma de discriminació per raó de sexe, informa el Govern en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
El marc de cooperació també permet "reforçar la transferència de coneixement" entre els centres documentals especialitzats de totes dues institucions i promoure l'organització conjunta de jornades, seminaris, trobades i altres activitats.