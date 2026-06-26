Catalunya i Andorra adopten el nou pla de treball 2026-2030 per reforçar la cooperació

Espot i Illa l'oficialitzen a Barcelona juntament amb el conseller Duch i la ministra Tor
BARCELONA/ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)
El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'han reunit aquest divendres al Palau de la Generalitat per oficialitzar el nou pla de treball 2026-2030 amb la finalitat de reforçar la cooperació entre tots dos territoris.
El pla de treball fixa i concreta els principals àmbits de col·laboració, que inclouen sectors estratègics com els reptes transfronterers, la sanitat, les infraestructures, el medi ambient i la gestió de residus, informen tots dos governs en els respectius comunicats.
A més a més, incorpora nous àmbits de cooperació com interior i seguretat pública, llengua i cultura, i afers socials, amb l'objectiu d'aprofundir en la cooperació institucional i donar resposta a noves necessitats compartides.
En mobilitat i infraestructures, han coincidit a continuar millorant la connectivitat i el desenvolupament de l'Aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell, incloent qüestions com l'ampliació d'horaris operatius i l'eventual habilitació com a punt de control internacional.
Així mateix, en la reunió d'aquest divendres també s'ha avançat en el procés per elaborar l'estudi del tramvia entre la Seu d'Urgell i Andorra.
En sanitat, han destacat la bona evolució de la cooperació sanitària transfronterera, amb iniciatives com la renovació del conveni de transport sanitari entre els serveis d'emergència i la col·laboració en infraestructures i serveis compartits.
Entre les iniciatives destacades, assenyalen l'impuls de projectes estructurants com la creació d'una Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) per reforçar l'espai Andorra-Pirineus, a més del desenvolupament d'iniciatives en matèria de cooperació econòmica.
Illa i Espot també han coincidit en la importància de continuar avançant en projectes econòmics transfronterers, com la futura Zona Econòmica Especial d'Organyà, i reforçar la coordinació institucional per facilitar el desenvolupament d'aquestes iniciatives amb impacte al territori.
BALANÇ I NOVES TROBADES
Durant la reunió, tots dos han destacat el bon funcionament dels grups de treball existents, que han permès impulsar projectes concrets en àmbits d'interès compartit i generar beneficis tangibles per a la ciutadania dels dos territoris.
Així mateix, han destacat que el nou pla amplia la seva durada fins als quatre anys, introdueix un calendari de reunions regular i reforça l'estructura tècnica dels equips per garantir-ne la continuïtat.
INVITACIÓ A ANDORRA
La reunió de treball entre les dues delegacions encapçalada per Illa i Espot també ha comptat amb el conseller d'UE i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, i la ministra d'Exteriors andorrana, Imma Tor.
Espot ha aprofitat la trobada per convidar Illa a viatjar a l'octubre a Andorra per a la inauguració de les segones Jornades de cooperació transfronterera, seguides d'un Fòrum empresarial transfronterer, que s'organitzen amb l'objectiu d'impulsar empresarialment la regió pirinenca enclavada entre tres territoris.