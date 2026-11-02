El català retrocedeix com a llengua d'ús habitual a Andorra el 2026, segons una enquesta

Vora el 47% de la població adulta diu que té el castellà com a llengua materna
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 2 (EUROPA PRESS)
Andorra ha registrat aquest 2026 una reculada de l'ús del català com a llengua d'ús habitual, segons les dades recollides en l'última enquesta de coneixements i usos lingüístics de la població d'Andorra presentada aquest dilluns.
Concretament, segons informa el Govern andorrà en un comunicat, el català és la primera llengua d'ús habitual per a un 55,9% dels enquestats en les relacions amb altres persones, mentre que per a un 55% ho és el castellà.
L'estudi, elaborat per Andorra Recerca + Innovació per encàrrec del Servei de Política Lingüística, analitza els hàbits lingüístics de la població resident de més de 14 anys, amb una mostra formada per 752 persones i un treball de camp elaborat entre el 4 i el 19 de juny del 2026.
La dada suposa una reculada de gairebé 8 punts, ja que en l'última enquesta duta a terme el 2022, el català era la primera llengua per a un 63,7% dels enquestats i només el 48,6% optava pel castellà.
Pel que fa a la llengua inicial o materna, el 46,9% de la població adulta diu que té el castellà com a llengua materna, seguida del català amb un 38,9%, en tercer lloc el portuguès (12,8%), i per darrere se situen el francès (8,4%) i l'anglès (3,5%).
CANVIS DEMOGRÀFICS
Segons ha explicat la ministra de Cultura, Mònica Bonell, durant la presentació dels resultats de l'enquesta, les dades reflecteixen els canvis demogràfics que viu el Principat, amb un increment de la població resident no nacional castellanoparlant.
Bonell ha indicat que els resultats els empenyen a continuar treballant per garantir l'ús de la llengua pròpia i oficial i s'ha mostrat convençuda que amb els anys es podran veure els fruits de l'aplicació de la nova llei, que té com a objectiu "canviar les tendències d'ús predominant del castellà".
DETALL DELS RESULTATS
El 46,8% dels enquestats identifiquen el català com a llengua pròpia, vuit punts per sobre dels que el tenen com a llengua inicial (38,9%); el 43,7% identifiquen el castellà, tres punts menys dels que el tenen com a llengua inicial (46,9%).
El 10,2% identifiquen com a propi el portuguès (un 12,8% el tenen com a llengua inicial), mentre que el 5,7% citen el francès (un 8,4% el tenen com a llengua inicial) i l'1,3% l'anglès (un 3,5% l'identifiquen com a inicial).
Respecte a l'indicador de coneixement de la llengua catalana, l'estudi dibuixa un "decreixement" respecte a l'última onada, i es manté el castellà com la llengua que més coneix la població.
7,9 EN CATALÀ, 9,4 EN CASTELLÀ
El català és conegut amb un 7,9 de mitjana en una escala de 0 a 10, en el cas del castellà el resultat és de 9,4 mentre que l'anglès se situa en tercer lloc com a llengua més coneguda, seguida del francès i el portuguès.
Les dades també apunten que el castellà és la llengua més utilitzada a casa (38,8%), seguida del català amb un 31,9%, mentre que el català és la llengua preferent de transmissió de pares a fills, amb un 56,7%, que suposa 12 punts per sobre del castellà.
En el cas de la llengua de relació amb els amics, el castellà es situa en primer lloc (38,2%), seguida del català (34,7%), el portuguès (3,3%) i el francès (1,8%), mentre que el 2022 el català es situava en primer lloc (41,4%) i el castellà en segon (30,7%).
En canvi, el català continua sent la llengua més utilitzada a la feina en les relacions externes (atenció a l'usuari) amb un 48,1%, per davant el castellà (25,6%) que en canvi és el més utilitzat en les relacions internes entre treballadors (38,1%).