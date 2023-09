El cap de Govern d'Andorra defensa que negocien "el millor" acord amb la UE

Xavier Espot demana defugir "la crispació"



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 25 set. (EUROPA PRESS) -

El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha defensat aquest dilluns que l'executiu està negociant amb la Comissió Europea "el millor" acord d'associació amb la UE per al Principat.

En una trobada amb els mitjans de comunicació andorrans, ha argumentat que es busca un acord que "defensi els interessos del país", per la qual cosa no veu justificables els arguments d'alguns partits de l'oposició que demanen detenir les negociacions, segons un comunicat del Govern.

"La millor opció que tenim" és la que s'està negociant, ha dit, i ha afegit que l'estat de converses amb la UE és dinàmic i evolutiu.

Espot ha insistit que l'acord d'associació vol assentar les bases d'un país millor per als ciutadans a mitjà i llarg termini.

Per aquest motiu, sota el seu punt de vista, seria una "irresponsabilitat política" deixar la taula de negociació en el punt actual.

El cap de Govern també ha demanat defugir "la crispació" i ha garantit que l'executiu seguirà sent pedagògic i transparent amb les converses que es mantenen amb Europa.

Com ja va dir la setmana passada, Espot ha insistit que les negociacions no suposen "cap risc" perquè l'última paraula la tindrà la ciutadania a través d'un referèndum.

ELS PUNTS DE LA NEGOCIACIÓ

Durant la trobada amb la premsa, el cap de Govern, acompanyat del secretari d'Estat per a les negociacions amb la UE, Landry Riba, també han exposat en quin punt es troben les diferents qüestions que es negocien amb Brussel·les.

En el cas de la prestació de serveis, la negociació està en una fase "embrionària".

Quant a la lliure circulació de persones, la "solució consensuada" contempla el manteniment per part d'Andorra d'un sistema de quotes per obtenir l'autorització de permisos de residència, verificació dels antecedents penals per a les professions sensibles i condicions adaptades a la realitat del Principat per garantir l'ordre públic.

En el cas dels professionals liberals que vulguin establir-se a Andorra, Espot ha assegurat, amb voluntat de tranquil·litzar als col·legis professionals, que hauran de sotmetre's als mateixos criteris requerits als nacionals.

SERVEIS FINANCERS

Quant a la negociació sobre els serveis financers, que inclou el sector bancari, les assegurances i els gestors de fons, "tot just ha començat" a partir d'un document de posició transmès per la UE.

Aquest punt és especialment sensible donada la importància de la plaça financera andorrana i Espot ha deixat clar que el posicionament d'Andorra és aconseguir el "level playing field", és a dir, que les entitats financeres andorranes puguin operar a Europa en les mateixes condicions que els operadors europeus que mostrin interès per establir-se al Principat.

TELECOMUNICACIONS

En relació amb les telecomunicacions, Andorra negocia que la liberalització del mercat es dugui a terme després d'un "període transitori i d'una obertura per fases".

En aquest mateix àmbit, l'acord que es negocia preveu, segons la nota de premsa, que el roaming es mantingui només durant un període transitori.

Finalment, ha quedat clar que "ni la fiscalitat ni la inclusió a l'espai Schengen" són temes que s'hagin inclòs en el mandat de negociació.