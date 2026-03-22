'Cap Butaca Buida' bat el seu rècord d'assistència amb 81.513 espectadors en un dia

BARCELONA 22 març (EUROPA PRESS) -
La tercera edició de la iniciativa 'Cap Butaca Buida' ha batut el seu rècord d'assistència en reunir a 81.513 espectadors en 261 espais escènics en una única jornada aquest dissabte, aconseguint una ocupació mitjana del 88,66% en un dia que ha coincidit amb la Setmana Mundial del Teatre, informa un comunicat de l'organització.
Aquest esdeveniment, impulsat per entitats com ADETCA i la Generalitat, ha programat 305 espectacles i 347 funcions en teatres de tota Catalunya i ha estès la seva mobilització a territoris com la Comunitat Valenciana, les Illes Balears, Andorra, Buenos Aires (Argentina) i L'Alguer (Itàlia).
Per províncies, Barcelona ha concentrat el major volum de públic amb 57.699 assistents en 165 espais, seguida de Tarragona amb 6.216 espectadors, Girona amb 5.265 i Lleida amb 4.516, mentre que el projecte ha passat de 145 a 261 teatres adherits en les seves tres edicions.