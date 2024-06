Cañete (Pimec) reclama un model de finançament tractor i "no extractor" per a Catalunya

Assegura que la següent missió de la patronal és liderar el diàleg social



BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha reclamat un model de finançament tractor i "no extractor" per a Catalunya i que sigui, en les seves paraules, just.

Ho ha dit aquest dimarts en el lliurament dels Premis Pimes de Pimec, en la qual també han intervingut el president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès; el ministre d'Indústria i Comerç, Jordi Hereu; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i, de forma telemàtica, el comissari europeu Thierry Breton.

També hi han estat presents la ministra andorrana Conxita Marsol; el delegat del Govern central, Carlos Prieto; el president del Parlament, Josep Rull; els consellers en funcions Roger Torrent, Natàlia Mas, Ester Capella, Carles Campuzano i Natàlia Garriga; el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i els ex presidents Jordi Pujol i José Montilla, entre altres.

Cañete ha assegurat que Catalunya no pot passar de ser el tercer aportador al 14 amb el cost de vida ajustat.

El president de la patronal ha recordat que la Constitució alemanya compta amb el principi d'ordinarietat i l'ha reclamat "sense deixar de ser solidaris".

També ha demanat "governs forts, governs que governin amb valentia", ja que, segons ell, l'economia respon si ho fan, i ha posat com a exemple País Basc i Màlaga.

LIDERAR L'ESPAI

Cañete ha assegurat que "el temps en el qual les pimes estaven relegades, sense veu pròpia, no tornarà" i ha subratllat que són el 99,9% de les empreses, el 65% de l'ocupació i el 70% del Producte Interior Brut (PIB).

"Avui us avanço que ja no ens conformarem amb ocupar l'espai", ha dit, i ha afegit que la seva missió per als propers 50 anys és liderar-lo.

D'altra banda, ha demanat que el debat sobre la jornada laboral "es faci en 360 graus", tenint en compte la productivitat, i ha reclamat diàleg per escometre aquests canvis.

Durant el seu discurs, Cañete ha repassat el treball realitzat per la patronal en els seus 50 anys d'existència, i ha celebrat que "per primera vegada, després de 50 anys, les pimes tenen veu pròpia", en referència a la inclusió de la patronal en el diàleg social a nivell espanyol.