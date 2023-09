La Cambra d'Andorra demana un nou marc d'immigració per atreure treballadors

Destaca que el Principat va ser el segon país europeu que més va créixer el 2022



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 set. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra (CCIS) considera important afavorir un nou marc d'immigració i laboral que permeti "l'atracció i gestió del millor talent".

Ho ha manifestat el president de l'entitat, Josep Maria Mas, aquest dimarts durant la presentació de l'informe econòmic de la CCIS corresponent al 2022 al costat del cap de govern, Xavier Espot.

Segons ha dit en el seu discurs, "l'elevada falta de personal" requereix treballar en una estratègia d'immigració que respongui de la manera més àgil i efectiva a les necessitats de l'empresa.

Per això la Cambra ha proposat un "diàleg continu" entre patronals, sindicats, govern i la societat en el seu conjunt, ja que considera que és la via per consensuar les accions adequades.

HABITATGE

Mas també s'ha referit al problema de l'habitatge i ha demanat polítiques que promoguin "l'habitatge i l'accés al lloguer".

Ha demanat definir un model de país "i quanta gent hi pot viure", després d'al·legar que són dades imprescindibles per saber les necessitats reals del sector.

BALANÇ

El president de la CCIS ha destacat que el 2022 l'economia andorrana "va consolidar la recuperació", amb un creixement del PIB real del 8,8%.

Així, segons ell, en comparació amb les economies de l'entorn, el Principat "va ser el segon país europeu que més va créixer".

2023 I OBJECTIUS

Per al 2023 preveu un creixement econòmic "positiu" però inferior al de l'any anterior, per l'efecte de la inflació i l'increment dels tipus d'interès.

Les dificultats per trobar mà d'obra també ha estat un dels motius que ha citat el president de la CCIS com un element de restricció.

Entre els reptes que ha assenyalat per a l'any vient també hi ha la "important transformació del comerç".

Per això ha demanat anar per feina amb el pla estratègic de comerç, per desenvolupar-lo i implementar-lo amb celeritat.

També ha reclamat que la pressió fiscal no superi el 25%, per permetre un creixement "en un entorn global", i ha recordat que el 2022 es va superar, després d'arribar al 26,9% del PIB.

Mas s'ha referit a l'acord d'associació amb la Unió Europea i ha insistit que s'han de "reafirmar les especificitats del país", especialment en àmbits com la seguretat i l'ordre públic.

XAVIER ESPOT

Precisament sobre l'acord amb la UE, Xavier Espot ha defensat durant la seva intervenció que és la manera de posar les bases d'una economia "més sòlida, sostenible i diversificada".

Responent també a les peticions de l'entitat, ha assegurat que el Govern andorrà aposta per un turisme "més sostenible i de qualitat" que encaixi amb un replantejament global del país i per continuar desenvolupant instruments com el pla de comerç.

LLEI DEL TURISME

En aquest sentit, ha anunciat l'elaboració de la llei del turisme per "ordenar i regular" les activitats del sector i donar els instruments que permetin implementar una estratègia turística basada en la qualitat, el valor afegit i la sostenibilitat.

A més a més, ha defensat accions per pal·liar l'impacte en les economies familiars del cost de l'habitatge i de l'encariment dels productes bàsics.

En aquest punt ha animat patronal i sindicats a "teixir més consensos" per incrementar els salaris, i s'ha tornat a comprometre a continuar augmentant el salari mínim per poder arribar fins a al 60% del salari mitjà.