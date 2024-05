La Cambra d'Andorra atribueix als tipus d'interès el fre econòmic del 2023 al país

El turisme i la construcció, "principals" motors de creixement

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 23 (EUROPA PRESS)

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) d'Andorra considera que "l'augment dels tipus d'interès i l'elevada inflació" han causat una ralentització de l'economia del país el 2023.

Així ho assenyalen els resultats de la 54a edició de l'enquesta de clima empresarial corresponent al segon semestre del 2023, informa l'entitat aquest dijous en un comunicat.

Tot i que el final d'any ha estat "menys positiu" del que estava previst, es constata que l'economia andorrana ha mostrat una relativa fortalesa --textualment-- amb un ritme d'augment que s'ha situat per sobre de la mitjana de la zona euro.

Entre els elements que han tingut un paper més rellevant d'estímul econòmic, destaca "el gran dinamisme" de la construcció, a més de l'excel·lent comportament del turisme, recull el comunicat.

En paral·lel, la "bona evolució" del mercat de treball ha actuat com un factor de suport per al conjunt de l'economia, en combinació amb la millora gradual dels salaris que han contribuït a sostenir el consum, afirma la CCIS.

INFLACIÓ

La CCIS també ha inclòs un monogràfic sobre la situació de les empreses respecte a la inflació i l'increment de costos i precisament l'increment de costos s'ha convertit en "la màxima" preocupació de les empreses andorranes.

En segon lloc hi ha la inflació, seguit d'una "inquietud elevada" per l'evolució de les vendes i per la dificultat de trobar treballadors.

Concretament, un 45,8% de les empreses enquestades afirmen que tot i que es veuen afectades per les tensions inflacionistes, "no temen" per la seva supervivència i la continuïtat del negoci.

D'altra banda, es constata que el comerç al detall és el sector que ha patit "una disminució més acusada" dels marges empresarials i és el que presenta més problemes de liquiditat i el que concentra una proporció més elevada d'empreses que temen per la seva viabilitat.

PREVISIONS

Les perspectives apunten a un creixement "moderat" durant el 2024, amb un avenç de l'economia inferior al que ha tingut el 2023, condicionada per la perduda d'impuls de les economies veïnes.

També es preveu que la desacceleració econòmica sigui "més intensa" que la primera meitat del 2024 i que a mesura que transcorri l'any l'activitat vagi guanyant ritme, pels efectes de la baixada de la inflació i per l'esperada moderació dels tipus d'interès, exposa textualment el comunicat.