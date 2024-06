La Cambra d'Andorra i Andorra Turisme acorden desenvolupar l'Observatori del Comerç

Elaborarà informes i enquestes sobre el sector

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 25 (EUROPA PRESS)

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) d'Andorra i Andorra Turisme han acordat desenvolupar l'Observatori del Comerç, que recopilarà, analitzarà i difondrà dades relacionades amb l'activitat comercial i turística d'Andorra.

Han rubricat el pacte el president de la CCIS, Josep Maria Mas, i el ministre de Turisme i Comerç i president d'Andorra Turisme, Jordi Torres, aquest dimarts, informa l'ens cameral en un comunicat.

La Cambra ha erigit el comerç com "un dels pilars de l'economia andorrana" i ha sostingut que disposar d'estudis i anàlisis permetrà aprofundir en una reflexió sobre el model actual i garantir-ne --textualment-- la sostenibilitat.

També ha apostat per la col·laboració entre el sector públic i el privat per impulsar propostes que apostin per la "competitivitat" del sector, i per un alineament per assolir els objectius marcats.

CAMBRA

L'Observatori, que estarà liderat per la Cambra, tindrà com a funcions principals identificar "tendències, oportunitats i desafiaments" en el comerç al detall del país.

Així, estudiarà la competència, la demanda del mercat i altres factors que afecten el comerç, i elaborarà informes basats en les dades recopilades, que distribuirà entre empreses, entitats públiques i altres actors per ajudar-los a prendre "decisions informades".

L'Observatori també proporcionarà un seguiment continu de l'evolució de les tendències en el sector de la venda al detall, contribuint a una millor "comprensió i adaptació" a les dinàmiques del mercat.

ANDORRA TURISME

Per la seva banda, les funcions d'Andorra Turisme inclouran compartir dades i proporcionar "suport i assessorament" en el desenvolupament d'estudis vinculats al conveni signat aquest dimarts, i reforçar així la base de coneixement per a iniciatives futures.

L'objectiu de l'ens comercial és crear "un espai d'anàlisi i reflexió" sobre el sector de la venda al detall del país, donar resposta a les necessitats de coneixement i fer un seguiment continuat dels aspectes estructurals del sector.