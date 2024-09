La Cambra de Comerç d'Andorra demana garantir l'accés a un habitatge "adequat i assequible"

L'organisme ha presentat l'informe econòmic del 2023

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 17 (EUROPA PRESS)

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra (CCIS) ha demanat aquest dimarts que es garanteixi l'accés a un habitatge "adequat i assequible" com la peça clau en la creació d'un entorn on els nous residents i professionals es puguin establir amb seguretat i estabilitat.

Ho ha manifestat el president de l'organisme, Josep Maria Mas, en el discurs que ha pronunciat durant l'acte de presentació de l'informe econòmic del 2023, segons ha informat la Cambra en un comunicat.

La CCIS ha assenyalat com un dels eixos principals la dignificació del sector turístic, a més de l'adequació del marc migratori a les necessitats reals amb l'objectiu de trobar un equilibri entre els serveis necessaris i "les limitacions actuals".

En aquest sentit apunten a la manca de treballadors i la complexitat associada a la seva contractació i constaten que calen professionals formats i motivats per cobrir les demandes del sector, ja que en cas contrari no es podrà garantir "la continuïtat i excel·lència" del servei.

SITUACIÓ ECONÒMICA

Segons ha detallat Mas, el 2023 va ser un any de "creixement econòmic moderat" per unes condicions financeres més dures que van frenar la demanda, però que alhora va permetre avançar en el procés de desinflació mundial.

Per al 2024 es preveu "un creixement modest però sostingut" que ha de permetre mantenir el cicle expansiu impulsat per factors com la millora de les condicions financeres, la bona dinàmica de la inversió productiva i la millora de les rendes del treball.

Així i tot, Mas també ha advertit d'alguns riscos existents que poden condicionar en negatiu l'evolució econòmica i que ha vinculat directament amb la "incertesa geopolítica a escala global".

PETICIONS

La Cambra de Comerç ha exposat quatre objectius "prioritaris" que considera que s'haurien d'aplicar per afavorir el desenvolupament econòmic transversal i generar noves oportunitats empresarials en tots els àmbits.

En primer lloc situa la diversificació econòmica i l'atracció d'inversió estrangera d'alt valor afegit, una fita que segons Mas s'hauria d'assolir a través d'un model col·laboratiu entre el Govern andorrà i les empreses "lluny de l'intervencionisme".

En aquest sentit, considera necessari mantenir un sistema fiscal "competitiu" i impulsar la creació d'una zona franca, un projecte que es treballa des del 2016 i que creuen que s'hauria de fer realitat durant l'actual legislatura.

En segon lloc, i com s'ha esmentat anteriorment, també demana fomentar el desenvolupament econòmic i apostar per un turisme més qualitatiu i sostenible.

En tercer lloc, s'apunta a la creació de noves infraestructures i a una millora de les comunicacions, després de destacar com un "avenç significatiu" la millora dels accessos des de França i Espanya.

Finalment, el quart objectiu és l'encaix d'Andorra al món, que fa referència a l'acord d'associació amb la Unió Europea, definit com un "repte fonamental".

La Cambra demana que si es materialitza l'acord, el Govern andorrà acompanyi les empreses en el canvi de paradigma per "assegurar la seva activitat i competitivitat" i que s'incloguin mesures concretes per facilitar la transició, proporcionar orientació sobre els nous requisits normatius i garantir que es puguin adaptar eficientment als nous estàndards europeus.

RESPOSTA

Per la seva banda, el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha allargat la mà al teixit empresarial per afrontar "plegats" reptes com la diversificació de l'economia, la innovació, la digitalització o la formació, assenyala l'executiu en un comunicat.

A més a més, Espot ha defensat que l'acord d'associació amb la UE suposarà un "punt d'inflexió" que facilitarà la internacionalització de les empreses perquè permetrà l'equivalència tècnica, les homologacions i l'acceptació de productes andorrans pel fet d'entrar a formar part del mercat interior comú.