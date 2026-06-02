Publicat 02/06/2026 16:32

La Cambra de Comerç andorrana organitza un Galop Tour sobre bones pràctiques en sostenibilitat

Un instant de la sessió del Galop Tour d'aquest dimarts
CÁMARA DE COMERCIO DE ANDORRA

Hi han participat un total de 23 persones provinents de Catalunya i el sud de França

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 2 (EUROPA PRESS)

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra (CCIS) organitza aquest dimarts i dimecres un Galop Tour per compartir experiències i projectes vinculats a la sostenibilitat, l'adaptació al canvi climàtic i la responsabilitat empresarial.

Segons ha informat l'organisme en un comunicat, en total hi participen 23 persones, entre empresaris i tècnics de projectes, provinents de diferents territoris de Catalunya i el sud de França.

Galop és un projecte europeu, cofinançat per la UE a través del programa Interreg Poctefa, de cooperació transfronterera impulsat per les cambres de comerç d'Andorra, Girona, Lleida, Occitània Pirineus Mediterrani i Pirineus Orientals.

La voluntat principal és acompanyar les empreses en la seva transició cap a un model de negoci més sostenible, innovador i competitiu, alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030.

Dins aquest projecte europeu, i per primera vegada, s'ha planificat un viatge experimental de 'benchmarking' i sensibilització empresarial per conèixer de primera mà iniciatives empresarials sostenibles, innovadores i aplicables sobre el terreny.

Durant les dues jornades els participants combinen sessions de sensibilització, espais de 'networking' i visites a diferents iniciatives de referència del país, entre les quals destaquen Grandvalira Resorts, Caldea, el grup Bomosa i BioBio, Autèntic Abelles, Les Pardines 1819, Naturland i la Reserva de la Biosfera d'Ordino.

La trobada posarà el punt i final aquest dimecres amb una sessió de conclusions que pretén reforçar l'intercanvi de coneixement entre els participants i destacar el paper de les empreses en la transició cap a models de desenvolupament més sostenibles.

