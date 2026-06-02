La Cambra de Comerç andorrana organitza un Galop Tour sobre bones pràctiques en sostenibilitat

Hi han participat un total de 23 persones provinents de Catalunya i el sud de França
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 2 (EUROPA PRESS)
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra (CCIS) organitza aquest dimarts i dimecres un Galop Tour per compartir experiències i projectes vinculats a la sostenibilitat, l'adaptació al canvi climàtic i la responsabilitat empresarial.
Segons ha informat l'organisme en un comunicat, en total hi participen 23 persones, entre empresaris i tècnics de projectes, provinents de diferents territoris de Catalunya i el sud de França.
Galop és un projecte europeu, cofinançat per la UE a través del programa Interreg Poctefa, de cooperació transfronterera impulsat per les cambres de comerç d'Andorra, Girona, Lleida, Occitània Pirineus Mediterrani i Pirineus Orientals.
La voluntat principal és acompanyar les empreses en la seva transició cap a un model de negoci més sostenible, innovador i competitiu, alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030.
Dins aquest projecte europeu, i per primera vegada, s'ha planificat un viatge experimental de 'benchmarking' i sensibilització empresarial per conèixer de primera mà iniciatives empresarials sostenibles, innovadores i aplicables sobre el terreny.
Durant les dues jornades els participants combinen sessions de sensibilització, espais de 'networking' i visites a diferents iniciatives de referència del país, entre les quals destaquen Grandvalira Resorts, Caldea, el grup Bomosa i BioBio, Autèntic Abelles, Les Pardines 1819, Naturland i la Reserva de la Biosfera d'Ordino.
La trobada posarà el punt i final aquest dimecres amb una sessió de conclusions que pretén reforçar l'intercanvi de coneixement entre els participants i destacar el paper de les empreses en la transició cap a models de desenvolupament més sostenibles.