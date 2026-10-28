Caldea obrirà al desembre a Andorra un hotel adreçat a empreses dins el centre termal

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 28 (EUROPA PRESS)
Caldea obrirà al desembre un hotel del mateix nom dins la torre del propi centre termal a Andorra, amb l'objectiu d'avançar cap a un model de resort integral que conjumini l'oferta d'allotjament, aigües termals, gastronomia, esport i experiències.
L'hotel s'adreça especialment a empreses que vulguin organitzar reunions d'equips directius, petits seminaris o trobades professionals que combinin les sessions de treball amb activitats i moments de relaxació, informa en un comunicat.
L'oferta de l'hotel inclourà 5 categories: les 'Cozy Room', les 'Comfort Room', les 'Deluxe Suite', les 'Panoramic Suite' i 'The Iconic Duplex', una suite dúplex a la part superior de la torre, i els hostes tindran accés il·limitat a les instal·lacions de l'spa i el gimnàs.