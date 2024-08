La cabanya d'isards d'Andorra es manté estable amb més de 1.300 exemplars

El Govern permetrà capturar 200 exemplars durant la setmana de caça

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 8 (EUROPA PRESS)

La cabanya d'isards d'Andorra compta amb 1.375 exemplars, segons les dades obtingudes en els recomptes realitzats les últimes setmanes pel cos de Banders (Agents Rurals) sobre el terreny.

El Govern d'Andorra ha destacat aquest dijous en un comunicat que la xifra és "molt similar" a la de l'any passat (1.409), per la qual cosa reflecteix el bon estat de salut de la cabanya i la seva tendència estable.

El ministre de Medi ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha presidit la Comissió de Seguiment de la Caça, que s'ha reunit aquest dijous per aprovar els plans de caça de l'isard en 2024 tenint en compte aquestes dades.

La Comissió ha aprovat el contingut de l'ordre ministerial que fixa en 202 el total de captures permeses en el pla de caça de l'isard en terreny cinegètic comú --on es pot practicar la caça-- i de 44 isards en el vedat de caça d'Enclar.

La setmana en la qual es permet l'aplicació del pla de caça de l'isard aquest any se celebrarà del 15 al 22 de setembre i, d'acord amb la normativa, el nombre total de captures permeses durant aquest període és d'un exemplar per cada grup de com a mínim quatre caçadors.

Aquest any s'han inscrit un total de 671 caçadors, "la xifra més elevada que s'ha constatat", per la qual cosa els grups hauran de tenir un mínim de quatre persones i no de tres com en altres anys.

ENCLAR I MUFLÓ

En el cas del vedat de caça d'Enclar, hi ha comptabilitzats 319 exemplars, per la qual cosa la població s'ha incrementat "lleugerament" respecte a l'any passat, quan van comptabilitzar-se 308.

La Comissió de Caça ha aprovat el pla de caça d'aquest vedat amb un total de 42 captures selectives i 2 de trofeu mascle, i el sorteig tindrà lloc el dia 5 de setembre.

El segon recompte de muflons, realitzat durant el mes de juliol, ha evidenciat "una tendència a la baixa de la població", per la qual cosa s'ha acordat modificar a la baixa el pla de caça establert permetent capturar un màxim de 5 mascles.