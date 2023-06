Bonet (Cambra d'Espanya) demana al pròxim Govern central que "no fustigui el món empresarial"

BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Cambra de comerç d'Espanya, José Luis Bonet, ha demanat aquest dissabte que el pròxim Govern central "no fustigui el món empresarial, sinó que li doni suport i l'animi".

En unes declaracions a Cope Catalunya i Andorra, recollides per Europa Press, ha dit que Espanya ha fet un salt en els últims 45 anys "gràcies als empresaris, els directius i els treballadors" i que el rei emèrit ha estat una peça clau malgrat que hagi fet coses que no han agradat.

Segons ell, a Espanya hi ha talent, ja que els espanyols són molt bons i molt vàlids, tot i que ha emfatitzat que el país té "mals líders".

José Luis Bonet també ha desitjat que amb les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona torni "el sentit comú i la sensatesa" perquè es pugui recuperar el lideratge perdut a Barcelona i Catalunya.

ELECCIONS "NETES" A LA CAMBRA DE BARCELONA

Ha afirmat que la Cambra d'Espanya es manté neutral davant les eleccions d'aquest any a la Cambra de Barcelona i que la Generalitat és la responsable que "siguin unes eleccions netes que no acabin en els tribunals com les anteriors".

Bonet ha dit, a més, que els fons Next Generation poden arribar a totes les grans i petites empreses i ha ofert al Govern central les 85 cambres de comerç que hi ha a Espanya perquè hi hagi un "bon repartiment" dels fons.