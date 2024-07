Marta Ferrusola, la 'primera dama' de Catalunya durant 23 anys marcada pel 'cas Pujol'

BARCELONA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

Marta Ferrusola va exercir de 'primera dama' de Catalunya durant els 23 anys de govern de Jordi Pujol al capdavant de la Generalitat, durant els quals va destacar per ser una figura influent, amb autoritat, catalanista, catòlica i conservadora, i l'última etapa de la qual de la seva trajectòria vital va estar marcada per la confessió del seu marit que va tenir diners a l'estranger sense regularitzar i per la seva imputació en el 'cas Pujol'.

Nascuda el 28 de juny de 1935 a Barcelona, Ferrusola va ser la gran dels tres fills de Josep i Carme, un matrimoni de dependents d'una botiga de roba per a homes, Paños Ramos; va estudiar a la Immaculada Concepció de Barcelona i va acabar el batxillerat.

Va conèixer a Jordi Pujol a través de la germana d'aquest, Maria Pujol, amb qui coincidia a l'agrupació religiosa Confraria Virtèlia, van contreure matrimoni el 4 de juny de 1956, i entre els anys 1958 i 1972 van tenir 7 fills: Jordi, Marta, Josep, Pere, Oriol, Mireia i Oleguer.

A més de responsable de la sectorial d'esports de CDC, en el Govern comptava amb una agenda pública pròpia d'activitats, i al 1990 va compartir amb Núria Claverol --emmanilla de l'empresari Carles Sumarroca-- l'empresa de jardineria Hidroplant, amb clients com el FC Barcelona, aconseguint un contracte per renovar la gespa del Camp Nou que va acabar en els tribunals perquè va haver d'aixecar-se i plantar-se de nou.

Malgrat admetre que mai es va presentar a un concurs públic, Hidroplant també va subministrar plantes i flors a diverses conselleries de la Generalitat durant el mandat de Pujol, sense admetre que pogués haver-hi un conflicte d'interessos.

També va presidir el comitè organitzador del Festival de la Infància, càrrec que va deixar en 2003 després del canvi de Govern, que va donar inici al tripartit encapçalat pel socialista Pasqual Maragall.

INFLUÈNCIA EN LA POLÍTICA CATALANA

"Pujol no hagués estat el que va anar sense ella. Ferrusola va manar molt, va tenir molta influència dins i fora de la família. No deia l'última paraula però sempre opinava, de vegades sense coneixement dels fets", va explicar en declaracions a Europa Press la periodista Cristina Palomar, autora de 'Això és una dona!', una biografia no autoritzada de Ferrusola.

Així, es diu que molts noms de càrrecs del partit i llocs del Govern passaven pel filtre particular de Ferrusola, també el de l'ex-president de la Generalitat Artur Mas.

Sovint sobrenomenada com 'matriarca del clan Pujol' o 'primera dama de Catalunya', Ferrusola va assistir a la canonització de Josemaría Escrivà de Balaguer, fundador de l'Opus Dei, i al llarg de la seva trajectòria vital va protagonitzar diverses polèmiques en àmbits més enllà de la política, com la família, negocis, religió i ideologia.

Al 2001, va aixecar polèmica en afirmar que les ajudes només eren per als immigrants que acaben d'arribar, els va acusar de voler imposar els seus costums, de dedicar-se només a tenir fills, i de només dir "dona'm de menjar", i de no saber dir-ho en català.

Dos anys més tard, després de perdre la Generalitat en configurar-se el primer tripartit de Pasqual Maragall, Ferrusola va assegurar que se sentia "com si li haguessin entrat a robar a casa" després de 23 anys de governs de CiU.

"Un andalús que tingui el nom en castellà, sí, molesta molt, molt. I a més, penso que el president de la Generalitat ha de parlar bé el català", també va declarar Ferrusola en 2008 en una entrevista en ser preguntada sobre si li molestava que un andalús com José Montilla estigués al capdavant del Govern.

Tampoc li agradaven les crítiques als seus fills i que es qüestionés el dret dels set a fer negocis, fins al punt que en la seva compareixença en el Parlament al febrer de 2015 va assegurar que "van amb una mà davant i una altra darrere" i que la seva família no té gairebé diners.

"MARE SUPERIORA"

Quan es van conèixer els presumptes casos de blanqueig de diners dels Pujol, va sortir a la llum que entre 1995 i 1998 Ferrusola havia emprat llenguatge religiós clau per fer transferències a comptes bancaris andorranes amb l'àlies de "mare superiora de la Congregació".

En una nota, demanava traslladar "dos missals de la seva biblioteca al capellà de la parròquia", que la policia va interpretar com que demanava transferir dos milions de les antigues --12.000 euros-- pessetes al seu fill Jordi Pujol Ferrusola, qui presumptament dirigia les operacions de la fortuna familiar.

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata investiga des de fa més de set anys l'origen de la fortuna de la família, pel qual se'ls imputa per delicte fiscal, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal per presumptament amagar més de 70,4 milions d'euros a Hisenda.

Estant processada per l'Audiència Nacional, l'1 d'agost de 2020 Ferrusola va patir una caiguda a Queralbs (Girona), on estiuejava amb el seu marit, i va ser traslladada en helicòpter en estat greu a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Malgrat recuperar-se, va presentar un informe mèdic amb data de 27 de novembre de 2020, emès per la Unitat de Memòria del Servei de Neurologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, que assenyalava que patia Alzheimer des de 2018 i que, a causa de la seva demència i a les lesions cerebrals causades per un politraumatisme sofert després de la seva caiguda, no tenia "la capacitat de judici ni la presa de decisions conservades".

Ferrusola es va retirar de la vida pública i al maig de 2021 el jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz va acordar arxivar la causa per Ferrusola a causa del seu estat de salut.