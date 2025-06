Berruezo (Deloitte) estima en un centenar les start-ups a Andorra i valora les seves iniciatives

Insta a "establir ponts" entre emprenedors i el teixit empresarial

LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 13 (EUROPA PRESS)

El director de Deloitte a Andorra, David Berruezo, ha estimat en un centenar les start-ups que la companyia ha identificat a Andorra i ha destacat "iniciatives interessants" al país, com l'Andorra Business Market, que ja ha celebrat quatre edicions.

Ho ha dit aquest divendres en una taula rodona durant la 36a Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra aquest dijous i divendres a la Seu d'Urgell (Lleida).

Berruezo ha subratllat l'ecosistema de les empreses emergents a Catalunya, amb unes 2.300 start-ups actualment, la qual cosa representa més de la meitat de tot Espanya, i ha instat a "establir ponts entre l'emprenedoria i el teixit empresarial perquè el Pirineu esdevingui un territori d'innovació".

Per la seva banda, el 'managing director' de StartMeUp Deloitte, MarioTeijeiro, ha abordat la irrupció de la intel·ligència artificial (IA) en el sector empresarial i ha apuntat a "reduir el consum energètic de la IA generativa".

No obstant això, ha ressaltat la importància d'aquestes tecnologies en l'abordatge de noves malalties i la detecció primerenca de malalties com la demència, la qual cosa seria "realment bo" per al camp de la recerca.

CELLAB

Durant la taula rodona, el CEO de Cellab, Àlex Marfany, responsable d'un laboratori farmacèutic de 1.000 metres quadrats situat a Andorra, s'ha centrat a explicar el potencial de les teràpies avançades en la recerca de malalties que actualment no tenen cura.

"Una de les nostres tasques és aïllar cèl·lules que no compleixen les seves funcions i modificar-les genèticament per potenciar alguna de les seves virtuts. Amb això, fem un cultiu cel·lular per desenvolupar el tractament de pacients, per exemple, oncològics", ha detallat.

Marfany subratlla que el repte del sector és abaratir el cost d'aquests tractaments, que en aquests moments "és altíssim".

UNISCOOL

La COO d'Uniscool, Montse Vilarrubí, ha presentat aquesta spin-off de la Universitat de Lleida centrada en la tecnologia de refrigeració electrònica, aplicada en casos d'ús com els semiconductors avançats, centres de dades i electrònica.

"Ens volem enfocar en clients dels sectors de la intel·ligència artificial o fabricants de semiconductors i ja hem llançat una ronda d'inversió i atret possibles inversors", ha assenyalat.

ACCEXIBLE

La fundadora i CEO d'Accexible, especialitzada en la combinació d'IA, lingüística i de veu, Carla Zaldúa, ha mostrat un exemple de com aquesta tecnologia intervindrà en el futur de les empreses i de la salut de les persones.

"Som una plataforma per a la detecció precoç i seguiment de malalties mitjançant l'anàlisi de la parla. Tenim 18 assajos clínics i tenim deu publicacions científiques publicades", ha explicat.

IMASCONO

El cofundador d'Imascono, Pedro Lozano, ha donat a conèixer el seu projecte de desenvolupament de productes interactius per a empreses, des de pimes fins a grans empreses internacionals.

"Ajudem a humanitzar la tecnologia perquè les empreses siguin més eficients a través d'un ecosistema virtual 3D, enfocant-nos en sectors com el turisme, la salut, la banca o la indústria", ha exposat.

DAPIBUS

Finalment, el cofundador de la start-up Dapibus, que fabrica aliments per a animals i fertilitzants, Arturo Almazor, ha aprofundit sobre la importància del poder bioconversor de les larves d'insecte.

"Són animals que engreixem, les processem i fabriquem un producte final ric en proteïnes, una nova font alternativa a les existents, i per fer fertilitzant", ha indicat.