Bartumeu lamenta que l'acord d'Andorra amb la UE no incorpori el prestador d'última instància

L'ex-cap de govern presenta el quadern 'Europa no és una opció, és una necessitat'

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)

L'ex-cap de govern d'Andorra Jaume Bartumeu ha lamentat aquest dimecres que l'acord d'associació entre el Principat i la Unió Europea (UE) no resolgui "un tema cabdal" per al sector bancari com és el prestador d'última instància.

Bartumeu ho ha afirmat durant una roda de premsa prèvia a l'acte públic de presentació del quadern 'Europa no és una opció, és una necessitat' elaborat pel Centre d'Estudis i Recerca Socialdemòcrata que es durà a terme aquest dimecres a la tarda.

La publicació analitza els punts forts i febles de la negociació que ha mantingut Andorra en els últims nou anys amb les institucions europees per arribar a un acord d'associació.

L'ex-cap de govern també ha assenyalat que el protocol financer que inclou l'acord tampoc no facilita accés als mecanismes europeus de liquiditat, la qual cosa des del seu punt de vista també és una feblesa.

En la roda de premsa, Bartumeu no s'ha estalviat crítiques a l'equip governamental encarregat de la negociació, de qui ha dit que no tenen "la preparació tècnica suficient" per poder gestionar l'aplicació de l'acord.

FAVORABLE A L'ACORD

Bartumeu ha estat sempre un ferm defensor de l'acostament a Europa, i en la presentació del quadern ha remarcat que dir 'no' a l'acord suposa quedar-se "a un costat del camí" i deixar que l'evolució es faci sense Andorra.

Des del seu punt de vista, el futur passa per l'acord d'associació, "no hi ha alternativa a l'acord", ha afirmat, després d'assegurar que un 'sí' en el referèndum permetrà reforçar els llaços amb els països veïns.

Entre els punts que critica també hi ha que no s'hagi fet un estudi d'impacte sobre com repercutirà en l'erari públic l'entrada a la unió duanera, ja que considera que tot i que el Govern andorrà afirma que "serà molt mínim", la realitat és que l'últim estudi es va fer el 2010.

Sobre la lliure circulació de persones, considera que "no ha de preocupar Andorra" perquè no suposarà un canvi radical --paraules textuals--, ja que es mantenen les fronteres i per als ciutadans que no són de la UE es mantenen els sistemes de control actuals.

Com a element positiu, ha destacat el fet que, en matèria de normativa laboral, Europa "ens pot empènyer" a reformes que permetin aconseguir més beneficis socials per als treballadors del país.