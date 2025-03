Barcelona estrenarà les conferències i debats 'BCNTalks' en anglès el 27 de març

L'ambaixador d'Andorra davant l'ONU serà el primer ponent a la seu de l'IEC

BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -

Barcelona estrenarà el dijous 27 de març la plataforma de conferències i debats en anglès 'BCNTalks', impulsada per GBSB Global Business School i per la Societat Catalana de Comunicació, filial de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC, on se celebraran els actes).

El fòrum es pot traduir com 'Barcelona parla' o també com 'Xerrades a Barcelona' i vol donar importància a l'anglès com a tercera llengua de la ciutat, informen els organitzadors en un comunicat.

L'ambaixador d'Andorra davant l'ONU, Ferran Costa Marimon, serà el primer convidat el dia 27 a les 18.00 amb la conferència 'Diplomacy in Turbulent Times', que abordarà el multilateralisme, el rol d'organitzacions multilaterals com la UE i el paper dels estats petits en un nou món.

Presentaran l'acte el president de la Societat Catalana de Comunicació, Joan Francesc Fondevila, i el cap de Comunicació Corporativa de GBSB Global Business School, Adrià Alsina, i també hi intervindrà Mercè Conesa, directora general de Barcelona Global, que dona suport a la conferència.

GBSB GLOBAL I SOCIETAT CATALANA DE COMUNICACIÓ

Adrià Alsina (GBSB Global) ha afirmat que la ciutat necessitava un cicle estable de conferències en la llengua dels negocis, empreses i organitzacions, que "necessiten una plataforma per explicar-se al món, també des d'aquí".

Joan Francesc Fondevila (Societat Catalana de Comunicació) ha defensat la necessitat d'aprofundir: "El món necessita més conversa pausada, més ciència i més debat, i nosaltres som aquí per facilitar-ho".

GBSB Global Business School és un centre universitari europeu amb campus a Barcelona, Madrid, Malta i 'online', que imparteix graus oficials, màsters i doctorats de negocis, tecnologia i comunicació.

La Societat Catalana de Comunicació va néixer el 1984 per iniciativa de professors i professionals de la comunicació; publica la revista 'Comunicació: revista de recerca i d'anàlisi', i organitza anualment el Congrés Internacional de Recerca en Comunicació.