El Barça convoca les seves eleccions a la presidència el 15 de març

El club publica la convocatòria oficial del procés electoral
BARCELONA, 9 febr. (EUROPA PRESS) -
La votació per elegir el pròxim president del FC Barcelona se celebrarà el diumenge 15 de març, segons ha anunciat el club blaugrana, que aquest dilluns ha publicat la convocatòria oficial del procés electoral.
Aquest anunci oficial posa en marxa el calendari electoral, que culminarà amb la votació del 15 de març. Segons ha informat l'entitat, en aquesta cita no hi haurà vot per correu, un procediment "excepcional" en les eleccions del 2021 a causa de la pandèmia de la covid-19.
La junta directiva s'ha reunit aquest mateix matí en sessió ordinària per formalitzar la dimissió dels directius que es presentaran a les eleccions, entre ells l'actual president, Joan Laporta, que ja va anunciar la intenció de repetir en el càrrec.
Aquestes eleccions seran les quinzenes a la presidència del FC Barcelona des del 1953, quan es van celebrar els primers comicis --únicament hi van votar els socis homes-- i les novenes amb sufragi universal de la història del club.
Fins al 12 de febrer, es farà el sorteig públic per a l'elecció dels membres de la junta i de la mesa electoral, i el 13 o 14 de febrer serà l'acte de constitució de la junta i de la mesa electoral.
A partir del 15 de febrer, es podran sol·licitar les paperetes de suport, i del 15 i al 19 de febrer s'exposarà el cens electoral. Entre el 20 i el 22 de febrer, es resoldran les reclamacions del cens i s'aprovarà el cens definitiu.
La presentació de candidatures es farà del 23 de febrer al 2 de març, i entre el 3 i el 5 de març es farà el recompte de paperetes i la proclamació dels candidats i candidates que reuneixin una xifra de propostes de socis i sòcies no inferior al 50% dels compromissaris que integren l'assemblea. La campanya electoral es desenvoluparà entre el 6 i el 13 de març, amb jornada de reflexió el dia abans de la votació.
El club habilitarà cinc punts de votació a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i un altre al Principat d'Andorra. El cens electoral serà universal i, per tant, els socis i sòcies podran votar a qualsevol d'aquestes demarcacions, independentment del seu lloc de residència.