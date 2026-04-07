La banca andorrana tanca el 2025 amb un benefici agregat de 176 milions d'euros

Manté la ràtios de solvència i liquiditat per sobre de la mitjana dels bancs europeus
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 7 (EUROPA PRESS)
El sector bancari andorrà ha tancat el 2025 amb un benefici agregat de 176 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment de l'1% respecte a l'any anterior, informa Andorran Banking en un comunicat.
La directora general d'Andorran Banking, Esther Puigcercós, destaca que les entitats andorranes presenten "una sòlida posició" de capital i uns nivells de liquiditat per sobre de la mitjana europea, fet que reforça la resiliència del sistema davant entorns econòmics canviants.
Així mateix, assenyala que disposar d'un sector bancari "robust i ben capitalitzat" és essencial per impulsar la competitivitat del país i garantir un suport al creixement de l'economia andorrana.
El total de recursos de clients (dipòsits, fons d'inversió i mandats de clients) gestionats per les entitats bancàries han arribat als 113.248 milions d'euros, un 21% més que el 2024, amb un augment dels dipòsits del 6%.
Segons Andorran Banking, aquesta dinàmica posa de manifest la capacitat d'atracció i retenció de capital de la plaça financera andorrana.
Així mateix, destaquen que el model de negoci de la banca andorrana es manté sòlid i diversificat amb una combinació equilibrada de banca comercial i privada i presència internacional, que li permet adaptar-se a un entorn financer canviant.
Les entitats han aconseguit una rendibilitat (ROE) del 9,52%, en línia amb la mitjana europea, i el ROA se situa en el 0,77%, mantenint-se per sobre de la mitjana europea, tot això en un context de progressiva estabilització del tipus d'interès.
SOLIDESA DEL SISTEMA
Les dades confirmen la solidesa del sistema financer andorrà: la ràtio de solvència CET1 se situa en el 17,16%, lleugerament per sobre de la mitjana europea (16,3%); la de liquiditat és del 257%, molt superior al mínim regulador del 100% i a la mitjana europea (163%).
A més a més, la ràtio de finançament estable net (NSFR), que mesura l'estabilitat a llarg termini del finançament de les entitats, se situa en el 177%, per sobre de la mitjana dels bancs europeus que és del 126% i 8 punts per sobre de la del 2024.
D'altra banda, la ràtio de morositat es redueix fins a un mínim històric de l'1,5%, gràcies a una política prudent de concessió i seguiment del risc de crèdit i a la bona evolució de l'economia andorrana.
COMPROMÍS AMB EL CREIXEMENT ECONÒMIC
La inversió creditícia total al país ha arribat als 5.561 milions d'euros el 2025, amb un increment del 10% respecte al 2024, un volum de finançament que representa el 140% del PIB.
En aquest context, el sector ha canalitzat nou finançament per un valor de 1.599 milions d'euros, equivalent a prop del 40% del PIB: s'han formalitzat 1.064 noves hipoteques (+38%), per un import de 831 milions d'euros i s'han concedit 768 milions en préstecs a empreses i particulars (+20%).
En paral·lel, el volum de pagaments amb targetes ha augmentat fins als 1.994 milions d'euros (+11%), situant-se en el 50% del PIB, en línia amb una demanda sòlida i un elevat nivell d'activitat econòmica.