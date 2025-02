El Banc Europeu d'Inversions aprova un préstec de 60 milions per a Andorra

Es destinarà a projectes energètics i l'executiu el qualifica de "fita històrica"

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 25 (EUROPA PRESS)

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) ha aprovat un préstec de 60 milions d'euros per a Andorra que servirà per finançar projectes de transició energètica, segons ha anunciat la secretària d'estat de Relacions Financeres Internacionals, Noëlia Souque, en una atenció als mitjans aquest dimarts.

Souque ha manifestat que és una molt bona notícia i l'ha qualificat de "fita històrica", ja que és la primera vegada que el BEI valida un préstec al Principat.

Tot i que l'import validat és de 60 milions, Souque ha aclarit que no cal fer servir la totalitat de l'import i ha indicat que ara "queden passos a fer" per formalitzar el préstec, com negociar les condicions financeres.

Un dels elements que ha destacat la secretària d'estat ha estat "les condicions favorables" que afirma que tindrà el préstec, amb uns tipus d'interès més interessants, en les seves paraules, que els de la banca comercial, o períodes de carència per començar la devolució dels diners.

PROJECTES

Per la seva banda, el secretari d'estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha indicat que els projectes que estan més avançats per poder-se beneficiar dels diners són el parc eòlic del pic de Maià, la central que es projecta prop de L'Ospitalet o la nova línia elèctrica de connexió amb Espanya.

Forné també ha afirmat que el préstec és "una palanca més" per assolir tots els objectius de transició energètica i que a partir d'ara es treballarà amb la companyia elèctrica nacional (FEDA) per prioritzar els projectes.

El secretari d'estat de Transició Energètica ha mostrat satisfacció per l'aprovació del préstec i ha afirmat que això demostra que Andorra és "seriosa, compromesa i homologada".

Els dos secretaris d'estat que han atès els mitjans han expressat que aquest préstec suposa "una primera porta d'entrada" per aconseguir finançament per desenvolupar projectes de mobilitat i energia i confia que més endavant puguin arribar col·laboracions més importants.

Sobre la possibilitat de rebre finançament per al tramvia que està estudiant el Govern andorrà, Forné no ho ha descartat, però ha deixat clar que per ara és un projecte en estudi, que està en fase "de reserva d'espais" i que fins l'any vinent no hi haurà un pla sectorial definit.