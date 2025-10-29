El Banc de Cordó de Catalunya lidera el rànquing europeu amb més de 2.000 trasplantaments en 30 anys

BARCELONA, 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El Banc de Cordó del Banc de Sang i Teixits (BST) de Catalunya és el banc europeu que ha enviat més unitats de cordó per a trasplantaments, amb 2.146 pacients amb leucèmies o càncers de sang trasplantats en 30 anys, segons dades del registre Eurocord.
Aquest any, el Banc s'ha marcat com a objectiu arribar a les 1.500 donacions, amb 937 donacions rebudes fins aquest dimecres, informa la Conselleria de Salut de la Generalitat aquest dimecres en un comunicat.
Des de l'inici de la iniciativa fa 30 anys, s'han pogut criopreservar 18.000 donacions després de complir els requisits per al trasplantament, mentre que altres aportacions s'han fet servir per a aplicacions clíniques.
6 AUTONOMIES I ANDORRA
Les mares donants provenen de 6 comunitats autònomes (inclosa Catalunya) i d'Andorra, i les aportacions s'integren en el Programa Concòrdia, impulsat i coordinat pel Banc de Cordó des del 2007.
L'any passat, el Banc de Cordó va registrar 1.262 donacions i va subministrar 35 unitats per a trasplantaments, una xifra llunyana a la del "període d'or" fa 15 anys, quan es van superar els 10.000 cordons anuals.
Salut atribueix la disminució al declivi de la natalitat, al desconeixement, a la manca de conscienciació o a la creença errònia que la donació pot comportar riscos.